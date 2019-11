Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66946e23-c34a-4d2b-bd13-6f130930194e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvenc alkotásaink bemutatásával adunk egy kis kóstolót a jövő héten kezdődő Verzió Filmfesztivál programjából. Hogy néz ki a gyerekek szemével Molenbeek, az a brüsszeli negyed, amelyet ma csak a terroristák fészkeként, európai no-go zónaként ismerünk? Mit kezd az emberiség a 400 méter mélyen a föld alatt raktározott nukleáris hulladékkal, és mi történt egy Kádár-kori elmegyógyintézet falai között? Nehéz témák, amelyeket fogyasztható formában dolgoztak fel dokumentumfilmes rendezők. Jó csemegézést kívánunk. ","shortLead":"Kedvenc alkotásaink bemutatásával adunk egy kis kóstolót a jövő héten kezdődő Verzió Filmfesztivál programjából...","id":"20191110_A_Foldet_szo_szerint_kibelezzuk_az_ujsagiras_meg_valsagban_van__nagyon_nem_jo_most_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66946e23-c34a-4d2b-bd13-6f130930194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4eed3-36ef-4fbc-9f49-1f827dc029bf","keywords":null,"link":"/elet/20191110_A_Foldet_szo_szerint_kibelezzuk_az_ujsagiras_meg_valsagban_van__nagyon_nem_jo_most_elni","timestamp":"2019. november. 10. 20:00","title":"Bűn-e, ha arrébb tesz az ember egy hegyet és kibelezi a Földet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","id":"201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae08f32-1c30-4aca-9d00-a23d326e2c39","keywords":null,"link":"/360/201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"HVG 40 - Amikor a kormány azokat büntette, akik nem lógtak el az óráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","shortLead":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","id":"20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73907428-3a4e-4e67-b6f3-c03aee6d3566","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","timestamp":"2019. november. 10. 20:05","title":"Hiába ismételték meg a választást Nyéstán, megint autókkal hordták az embereket szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ed81ae-6002-49a0-ae59-e92ad34bd002","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miként lesz valakiből filmrajongó a háború közepén Szíriában, és hogyan lesz mászóka egy tank tetejéből Afganisztánban. A 16. Verzió Emberi Jogi Filmfesztiválon a 46 országból érkező 75 film azt mutatja be, hogy a világon akkor is van élet, ha a bolygó éppen lakhatatlannak mutatja magát.","shortLead":"Miként lesz valakiből filmrajongó a háború közepén Szíriában, és hogyan lesz mászóka egy tank tetejéből Afganisztánban...","id":"201945_film__tank_es_dilihaz_16_verzio_filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3ed81ae-6002-49a0-ae59-e92ad34bd002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332d59a8-013c-4a15-ae5f-20eae7d1572d","keywords":null,"link":"/360/201945_film__tank_es_dilihaz_16_verzio_filmfesztival","timestamp":"2019. november. 11. 12:00","title":"Így tanított filmezést egy szíriai fiatal, miközben bombázták a városát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég termékeinek nagy részét egyelőre külföldön készítik, az üzleti modell sem tűnik meggyőzőnek, és rövid időn belül már a harmadik ügyvezetőt fogyasztja Mészáros Lőrinc vállalkozása.\r

\r

","shortLead":"A cég termékeinek nagy részét egyelőre külföldön készítik, az üzleti modell sem tűnik meggyőzőnek, és rövid időn belül...","id":"20191111_Kina_Banglades_Torokorszag__Egyelore_nagyon_nem_magyar_a_2Rule","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9311b653-53cf-421d-a4c6-9af05c5648d2","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_Kina_Banglades_Torokorszag__Egyelore_nagyon_nem_magyar_a_2Rule","timestamp":"2019. november. 11. 11:18","title":"Kína, Banglades, Törökország – Egyelőre nagyon nem magyar a 2Rule","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten marad.","shortLead":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten...","id":"20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01babedb-cec6-4622-b1f6-6b92efb9f6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","timestamp":"2019. november. 11. 06:41","title":"Erő és praktikum: 378 lóerős dízelmotort kapott a kombi Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","shortLead":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","id":"20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f2ddd-2aad-448f-8fcb-62f8af5d10f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","timestamp":"2019. november. 11. 09:13","title":"Néha a világ legdrágább autóját is meg kell hajtani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","shortLead":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","id":"20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0e4e4c-ed21-4dd3-95b3-e4cd868f7d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","timestamp":"2019. november. 10. 20:42","title":"160-nal száguldozott Debrecenben, szörnyethalt két motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]