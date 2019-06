Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy kulcsfontosságú ítélet.","shortLead":"Ez egy kulcsfontosságú ítélet.","id":"20190624_Jogerosen_ervenytelen_egy_devizahiteles_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26438479-be4a-4ec3-a2e1-ef258750e6a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Jogerosen_ervenytelen_egy_devizahiteles_szerzodes","timestamp":"2019. június. 24. 14:20","title":"Jogerősen érvénytelen egy devizahiteles szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását irányítói utasításra vagy a pilóta egyéni döntésére. Ezzel az év végéig minden valószínűséggel megdől az úgynevezett átstartolások 2018-as rekordja. Az átstartolás önmagában nem jelent vészhelyzetet, de különös figyelmet igényel a HungaroControl légiforgalmi irányítóitól.","shortLead":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását...","id":"20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30644682-2124-4a02-acd0-0e667eab4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","timestamp":"2019. június. 25. 11:03","title":"Különleges manőverek Ferihegyen: egyre többször kell megszakítani a leszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","shortLead":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","id":"20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a475332-fb2b-4053-9dbb-ca23643d5ac0","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","timestamp":"2019. június. 24. 16:17","title":"Leszállítottak 18 brit férfit egy izraeli repülőről, mert az egyikük bombával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint a Vision M Next, amely egy elektromos szuperautó lenne. Van itt azonban más is.","shortLead":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint...","id":"20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9401d3a6-d28f-4d69-9c66-6ce1c549219f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","timestamp":"2019. június. 26. 10:17","title":"Ez az új 5-ös BMW egy kicsit más: 710 lóerős elektromos változatot tesztel a gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f","c_author":"D. Bányász Gergő, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz Tarlós István kihívója az őszi önkormányzati választáson. A kampány véghajrájába a maga módján a főpolgármester is beszállt.","shortLead":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz...","id":"20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06556b3a-2462-4592-bb53-289e86c07d45","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 25. 20:00","title":"Karácsony eljátszotta Orbán poénját, Kálmán érdekében Dobrevet vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","shortLead":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","id":"20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c92b03-5f20-4c12-b0d3-ccd024980d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","timestamp":"2019. június. 24. 18:03","title":"Nyolcezer kiló emberi ürülék van a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váradi József vezérigazgató szerint a reptér hibázott, amikor törölni kellett néhány napja a Brüsszel–Budapest-járatot, nem a Wizz Air. A cégvezető üzent Cseh Katalinnak, a Momentum EP-képviselőjének és Gulyás Gergely miniszternek is.","shortLead":"Váradi József vezérigazgató szerint a reptér hibázott, amikor törölni kellett néhány napja a Brüsszel–Budapest-járatot...","id":"20190625_Wizz_Airvezer_Attol_hogy_valaki_a_kormany_neveben_beszel_nem_biztos_hogy_o_az_igazsag_szoszoloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cf2915-e69b-4fa5-b8ca-7cb4aac83611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Wizz_Airvezer_Attol_hogy_valaki_a_kormany_neveben_beszel_nem_biztos_hogy_o_az_igazsag_szoszoloja","timestamp":"2019. június. 25. 09:02","title":"Wizz Air-vezér: Attól, hogy valaki a kormány nevében beszél, nem biztos, hogy ő az igazság szószólója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Parlament erre hivatkozva tolta ki a határidőt.","shortLead":"A Parlament erre hivatkozva tolta ki a határidőt.","id":"20190625_A_bankok_szerint_elenyeszo_azok_szama_akiknel_meg_hianyzik_az_adategyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf74b8d3-6e71-47ea-9e94-d98e627b32cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_bankok_szerint_elenyeszo_azok_szama_akiknel_meg_hianyzik_az_adategyeztetes","timestamp":"2019. június. 25. 17:26","title":"A bankok szerint elenyésző azok száma, akiknél még hiányzik az adategyeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]