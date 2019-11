Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga szürrealista festő Le seize septembre (Szeptember 16.) című festménye hétfő este New Yorkban az őszi műkincsárverések szezonnyitó aukcióján.","shortLead":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga...","id":"20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8eedb1f-ec9a-47a1-8f91-a21da9ec8a00","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","timestamp":"2019. november. 12. 21:33","title":"Majd 20 millió dollárért kelt el egy Magritte-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a528c5-dc58-4c6c-a94c-48eccccff599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői egy olyan megoldással álltak elő, amelynek köszönhetően a webes alkalmazások pont olyan gyorsan és pontosan futnak, mint a számítógépre telepített (natív) társaik.","shortLead":"A Google fejlesztői egy olyan megoldással álltak elő, amelynek köszönhetően a webes alkalmazások pont olyan gyorsan és...","id":"20191113_google_chrome_webes_alkamazasok_futtatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a528c5-dc58-4c6c-a94c-48eccccff599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b7b5a6-4b8b-45e8-8a9f-2d7b1ac22e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_google_chrome_webes_alkamazasok_futtatasa","timestamp":"2019. november. 13. 08:03","title":"Nyugdíjazná a számítógépre telepített programokat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rossz hírt maga Deák Bill Gyula osztotta meg a rajongókkal.","shortLead":"A rossz hírt maga Deák Bill Gyula osztotta meg a rajongókkal.","id":"20191112_Keves_jegy_fogyott_igy_elmarad_a_Bill_es_Hobo_koncert_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860bada4-8bc1-4dad-a543-66c8acd021ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Keves_jegy_fogyott_igy_elmarad_a_Bill_es_Hobo_koncert_Pecsen","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Kevés jegy fogyott, így elmarad a Bill és Hobo koncert Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","shortLead":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","id":"20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e8e95-6161-4ab6-a633-104c2950734d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","timestamp":"2019. november. 12. 06:51","title":"Amerikaiak egészségügyi adataihoz férhetett hozzá a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa66ef4-e86b-469f-b20b-fa75724e45fe","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A legnagyobb ellenzéki párt jelöltjét választották a lengyel szenátus elnökévé, és bár a kétkamarás parlament felsőházának nem nagy a hatásköre, a kormány vezetői máris aggódnak.","shortLead":"A legnagyobb ellenzéki párt jelöltjét választották a lengyel szenátus elnökévé, és bár a kétkamarás parlament...","id":"20191112_Ellenzeki_vezeto_a_lengyel_szenatus_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa66ef4-e86b-469f-b20b-fa75724e45fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d286fb85-f6a9-44bc-bb4a-01169442dc59","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Ellenzeki_vezeto_a_lengyel_szenatus_elen","timestamp":"2019. november. 12. 19:43","title":"Ellenzéki vezető a lengyel szenátus élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313aed35-6b62-4da8-899e-029752df08df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utóbbi időben egyre többen hagyták figyelmen kívül a vontatásra, illetve a járművek terhelésére vonatkozó hazai szabályokat.\r

","shortLead":"Az utóbbi időben egyre többen hagyták figyelmen kívül a vontatásra, illetve a járművek terhelésére vonatkozó hazai...","id":"20191113_Plakatokkal_probalja_megfekezni_a_horrorkaravanokat_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=313aed35-6b62-4da8-899e-029752df08df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32492d9e-a957-4326-bc64-4377967e69ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Plakatokkal_probalja_megfekezni_a_horrorkaravanokat_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 13. 14:40","title":"Plakátokkal próbálja megfékezni a horrorkaravánokat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok, amelyekben a MediaTek 5G-s lapkakészlete dolgozik. Néhány hónapra rá pedig a belépőkategóriába is megérkezik a chip.","shortLead":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok...","id":"20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b27ce0-6ed8-4cd9-a045-3cbbf5a8c547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","timestamp":"2019. november. 13. 10:33","title":"Megvan, mikor jön az olcsóbb telefonokba is az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81dea2-3710-4a2a-92c0-25644ed609cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyomatékcsúcs 1 000 Nm felett alakul és a gyorsulásnak csak 340 km/h-nál szakad vége. ","shortLead":"A nyomatékcsúcs 1 000 Nm felett alakul és a gyorsulásnak csak 340 km/h-nál szakad vége. ","id":"20191113_830_loeros_lett_a_legujabb_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a81dea2-3710-4a2a-92c0-25644ed609cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d13d8a-4384-4e7d-ac76-674adeee2081","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_830_loeros_lett_a_legujabb_aston_martin","timestamp":"2019. november. 13. 07:59","title":"830 lóerős lett a legújabb Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]