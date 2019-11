Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2, M1, M0-s autópályán.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2...","id":"20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5bb29-d387-48ff-b7c8-44a9756c8747","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","timestamp":"2019. november. 11. 09:24","title":"HM: Magyar katonák özönlik el az autópályákat szerdán és csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként terrorcselekményre készültek.","shortLead":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám...","id":"20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f444b-59ba-4ce3-8ed8-67f4aaa7cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Terrortámadásra készülő iszlamistákat fogtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f59121-24fb-45d0-9f53-737c455e71d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb technológiai vállalatok újításának tervei mostanság rendre hetekkel korábban kiszivárognak. Ennek fényében meglepő, hogy a Facebook kedden váratlanul egy új szolgáltatását jelentette be. A Facebook Pay fizetési rendszer webes vásárlásnál is használható, de arra is alkalmas, hogy pénzt küldjünk egy messengeres ismerősnek.","shortLead":"A legnagyobb technológiai vállalatok újításának tervei mostanság rendre hetekkel korábban kiszivárognak. Ennek fényében...","id":"20191112_facebook_pay_mobilfizetes_penzkuldes_facebookon_messengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f59121-24fb-45d0-9f53-737c455e71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0438dcff-3767-4b09-bb00-920b76524c3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_facebook_pay_mobilfizetes_penzkuldes_facebookon_messengeren","timestamp":"2019. november. 12. 20:03","title":"Itt a Facebook Pay: pénzt küldhet ismerőseinek a Messengeren, de fizethet is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb kínai akciós vásárlónapon, a Szinglik Napján. Hiába a kínai-amerikai vámháború, az amerikai termékek népszerűsége töretlen.","shortLead":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb...","id":"20191111_szinglik_napja_alibaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d69022c-b9c4-45a9-8342-9ebb393c947d","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_szinglik_napja_alibaba","timestamp":"2019. november. 11. 11:45","title":" Egy nap alatt 9200 milliárd forintot költöttek a kínaiak az Alibabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol a telefon hátlapi kamerája.","shortLead":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol...","id":"20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096485b-2b1d-4d08-8f1a-c806f17ef817","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","timestamp":"2019. november. 12. 14:33","title":"iPhone-t használ? Vigyázzon, bekapcsolhat a kamera, ha a Facebookot használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar miniszterelnökről.\r

\r

","shortLead":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar...","id":"20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae7d3d-b664-4621-94cc-52ecb46bae74","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A vasárnapi időközi választáson letarolta a Fideszt az ellenzék, Pócs János padlót fogott a jászberényi eredmény láttán. A Fidesz is tudta növelni szavazói számát, tehát szó sincs arról, hogy gyengült volna a kormánypárt. Az ellenzéki siker okai között ott a választói dac, a jobban koncentrált aktivistasereg és a Fidesz legyőzhetetlenségének megdőlt mítosza. ","shortLead":"A vasárnapi időközi választáson letarolta a Fideszt az ellenzék, Pócs János padlót fogott a jászberényi eredmény...","id":"20191111_idokozi_jaszbereny_komlo_szekszard_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b10d90-e2d6-4106-9744-9edbd9cdaac1","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_idokozi_jaszbereny_komlo_szekszard_fidesz","timestamp":"2019. november. 11. 20:10","title":"A Fidesz nem gyengült, de hihetővé vált, hogy le lehet győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés lassulása és az USA és Kína közti kereskedelmi viták miatt megroppant a német vállalatok Kínába vetett hite: az ázsiai országban tevékenykedő német cégek többsége kedvezőtlennek tartja a kínai gazdaság kilátásait.","shortLead":"A gazdasági növekedés lassulása és az USA és Kína közti kereskedelmi viták miatt megroppant a német vállalatok Kínába...","id":"20191112_Menekulnek_a_nemet_cegek_Kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f00e70-678d-40a5-9dc9-405660f9a09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Menekulnek_a_nemet_cegek_Kinabol","timestamp":"2019. november. 12. 13:11","title":"Menekülnek a német cégek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]