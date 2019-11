Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00154e92-434e-4ccb-9a66-4a93b1e9c985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta az első számokat a Disney+, amiből kiderül, hányan fizettek elő a videós szolgáltatásra.","shortLead":"Kiadta az első számokat a Disney+, amiből kiderül, hányan fizettek elő a videós szolgáltatásra.","id":"20191113_disney_plus_streaming_szolgaltatas_elofizetok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00154e92-434e-4ccb-9a66-4a93b1e9c985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00efcc57-ac41-4d0f-aee2-b1e61bb08968","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_disney_plus_streaming_szolgaltatas_elofizetok_szama","timestamp":"2019. november. 13. 19:33","title":"Óriási az érdeklődés a Disney+ iránt, milliók regisztráltak a szolgáltatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életünk első ezer napja alapozza meg a felnőttkori egészségünket.","shortLead":"Életünk első ezer napja alapozza meg a felnőttkori egészségünket.","id":"20191114_Tul_sok_a_koraszulott_Magyarorszagon_de_az_anyaknal_a_csodafegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cd5a28-f2f7-4b5e-a11a-42268d6b4899","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Tul_sok_a_koraszulott_Magyarorszagon_de_az_anyaknal_a_csodafegyver","timestamp":"2019. november. 14. 10:47","title":"Túl sok a koraszülött Magyarországon, de az anyáknál a csodafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e02119-8114-4fe2-a96d-79d7b879249f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadszor is Polt Pétert választották meg a legfőbb ügyésznek, így újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos ügyeket. A vádhatóság vezetőjének tevékenységéről a HVG eheti számában olvashatnak egy összefoglalót.","shortLead":"Harmadszor is Polt Pétert választották meg a legfőbb ügyésznek, így újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos...","id":"20191113_Ujabb_kilenc_ev_tetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e02119-8114-4fe2-a96d-79d7b879249f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e183fe-57cf-43de-abf1-f5a4b47b3c48","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Ujabb_kilenc_ev_tetlenseg","timestamp":"2019. november. 13. 11:57","title":"Újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645bdb29-38cd-4197-b374-9f55f193ffb1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jövedelmi egyenlőtlenségek miatti tüntetések véget vetettek Chilében a sokáig sikeres ortodox szabadpiaci kapitalizmusnak, amit Augusto Pinochet jóváhagyásával a Milton Friedman szárnyai alatt tanult chicagói fiúk építettek.","shortLead":"A jövedelmi egyenlőtlenségek miatti tüntetések véget vetettek Chilében a sokáig sikeres ortodox szabadpiaci...","id":"201946__chile_fellazadt__chicagoi_fiuk__pinochet_oroksege__diktaturaba_zart_szabadpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645bdb29-38cd-4197-b374-9f55f193ffb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418d6-fa35-4cef-b707-7c5ac41e9c02","keywords":null,"link":"/360/201946__chile_fellazadt__chicagoi_fiuk__pinochet_oroksege__diktaturaba_zart_szabadpiac","timestamp":"2019. november. 14. 13:00","title":"Lerombolják a chicagói fiúk építményét Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több millió forintot kapnak a leköszönő polgármesterek a ki nem vett szabadságaikért. Kiderült, hogy három fővárosi volt fideszes városvezető is komoly összeget kap.","shortLead":"Több millió forintot kapnak a leköszönő polgármesterek a ki nem vett szabadságaikért. Kiderült, hogy három fővárosi...","id":"20191113_Tobb_volt_fideszes_polgarmester_is_milliokat_kap_a_ki_nem_vett_szabadsagaiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d56c2db-3d06-45b3-b056-d762bb3f00af","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Tobb_volt_fideszes_polgarmester_is_milliokat_kap_a_ki_nem_vett_szabadsagaiert","timestamp":"2019. november. 13. 20:14","title":"Több volt fideszes polgármester is milliókat kap a ki nem vett szabadságaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8120ffce-627c-464f-8ad0-3c3a42c78688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat évvel az első verzió kiadása után sem csappant meg a Grand Theft Auto 5 népszerűsége. A polgárpukkasztó játék immár 115 millió eladott példánynál jár.","shortLead":"Hat évvel az első verzió kiadása után sem csappant meg a Grand Theft Auto 5 népszerűsége. A polgárpukkasztó játék immár...","id":"20191114_gta5_eladasok_gta_online_jatekosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8120ffce-627c-464f-8ad0-3c3a42c78688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7ac390-24c7-4471-8e43-53f2c688a51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_gta5_eladasok_gta_online_jatekosok","timestamp":"2019. november. 14. 11:33","title":"6 év után sem tudják megunni a játékosok a GTA 5-öt, szárnyalnak az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre a legújabb iOS-frissítés.","shortLead":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre...","id":"20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12302f5-460f-4e2d-83d1-186972145d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","timestamp":"2019. november. 14. 10:03","title":"Nem véletlenül merül le mostanában hamar az iPhone-ja, ha frissített az iOS 13.2.2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7bdf33-ead0-4359-8bd9-f4c6e3ba2c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic bejelentette, hogy 2020 márciusában világpremierrel mutatja be a Kozmosz című dokusorozat új évadát. A műsort ezúttal is a neves asztrofizikus, Neil deGrasse Tyson vezeti.","shortLead":"A National Geographic bejelentette, hogy 2020 márciusában világpremierrel mutatja be a Kozmosz című dokusorozat új...","id":"20191114_kozmosz_lehetseges_vilagok_sorozat_cosmos_possible_worlds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf7bdf33-ead0-4359-8bd9-f4c6e3ba2c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3228752-4fe8-4101-8656-db0a723fbc13","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_kozmosz_lehetseges_vilagok_sorozat_cosmos_possible_worlds","timestamp":"2019. november. 14. 15:03","title":"Visszatér a kultikus űrsorozat, folytatódik a Kozmosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]