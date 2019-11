Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f290f5b-4799-4b94-9172-4cf49f63db25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanulság: senki ne próbálkozzon ilyesmivel. Lehetőleg soha. ","shortLead":"Tanulság: senki ne próbálkozzon ilyesmivel. Lehetőleg soha. ","id":"20191118_Felpumpalt_izmok_mutet_karok_orosz_testepito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f290f5b-4799-4b94-9172-4cf49f63db25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93d81fb-93ad-418b-8fd2-aeaa763f28a0","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Felpumpalt_izmok_mutet_karok_orosz_testepito","timestamp":"2019. november. 18. 11:14","title":"Otthon pumpálta fel az izmait, majdnem le kellett vágni mindkét karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6497c74-a489-4cd4-81e6-efcbf1a77e85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél évig forgatott egy rabszolgasorban tartott nővel Tuza-Ritter Bernadett. Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm első részében megismerkedhetünk Marissal, aki úgy dolgozik, hogy pénzét elveszi egy család, amelyet a szállásért cserébe még ki is kell szolgálnia. Közben mesél lányáról is, aki nem tudja róla, hol van. ","shortLead":"Másfél évig forgatott egy rabszolgasorban tartott nővel Tuza-Ritter Bernadett. Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm...","id":"20191116_Doku360_Egy_no_fogsagban_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6497c74-a489-4cd4-81e6-efcbf1a77e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c41961b-7f92-49f2-8f69-023fcd97e322","keywords":null,"link":"/360/20191116_Doku360_Egy_no_fogsagban_elso_resz","timestamp":"2019. november. 16. 19:00","title":"Doku360: \"Keresek 170 ezret, de egy fillérig odaadom neki\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f5d3c-9117-4157-8217-74fab6cb9f38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Párizs szűk utcái gyakran lesznek motorosbandák versenypályái, akik elviselhetetlen zajt okoznak. A városvezetés ezért idén ősszel új eszközöket szereltetett fel, melyek nem csak hallják, de látják is a hangoskodókat.","shortLead":"Párizs szűk utcái gyakran lesznek motorosbandák versenypályái, akik elviselhetetlen zajt okoznak. A városvezetés ezért...","id":"2019117_hangradar_franciaorszag_parizs_zajszint_zajszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=507f5d3c-9117-4157-8217-74fab6cb9f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661e68ea-730c-4184-8720-954f258dd4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/2019117_hangradar_franciaorszag_parizs_zajszint_zajszennyezes","timestamp":"2019. november. 17. 08:03","title":"Hangradarokat szereltek fel Párizsban: kiszűrik a hangoskodókat és még pénzt is hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a936f-37f5-4c28-b8a6-c445da6a5007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabtársainak máris hiányzik.","shortLead":"A rabtársainak máris hiányzik.","id":"20191118_15_ev_utan_szabadult_egy_bortonben_fogva_tartott_medve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=584a936f-37f5-4c28-b8a6-c445da6a5007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d612d96d-ba29-4108-8c8d-4e06e51fe372","keywords":null,"link":"/elet/20191118_15_ev_utan_szabadult_egy_bortonben_fogva_tartott_medve","timestamp":"2019. november. 18. 11:57","title":"15 év után szabadult egy börtönben raboskodó medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A BKK volt vezérigazgatója a Facebookon emlékezett meg arról, hogy igaza volt.","shortLead":"A BKK volt vezérigazgatója a Facebookon emlékezett meg arról, hogy igaza volt.","id":"20191116_Vitezy_David_Kivaloan_mukodott_a_Puskas_Arena_parkolok_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3bac1a-4514-43be-af82-d2860bf0c3ae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191116_Vitezy_David_Kivaloan_mukodott_a_Puskas_Arena_parkolok_nelkul","timestamp":"2019. november. 16. 15:15","title":"Vitézy Dávid: Kiválóan működött a Puskás Aréna parkolók nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem egyetemvárosa, a kormányellenes csoportok egyik főhadiszállása. A terjedő erőszak miatt a külföldiek tömegesen menekülnek el a városállamból, a brit egyetemek is egymás után szólítják fel a hazatérésre a Hongkongban cserediákként tanuló egyetemistáikat.","shortLead":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem...","id":"20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a90bc-3d22-418c-ac5e-9cb613b03c61","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","timestamp":"2019. november. 17. 11:23","title":"Hongkong végleg elsüllyedhet az erőszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung első ilyen készüléke utódjánál, a Galaxy Fold 2-nél talán már nem lesz ok az aggodalomra.","shortLead":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung...","id":"20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d4a001-f4a3-4013-bbc6-00cf989fe297","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","timestamp":"2019. november. 16. 16:03","title":"Érdemes kivárni: megoldódhat a Galaxy Fold legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett Roman Polák, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház korábbi igazgatója, akinek a felkérésére még Esterházy Péter is írt darabot. ","shortLead":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett...","id":"201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821b9252-6908-4cce-9f8b-cece31a3fa9b","keywords":null,"link":"/360/201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","timestamp":"2019. november. 16. 16:00","title":"Állami korrupció és erősödő fasizmus: aktuálpolitika a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]