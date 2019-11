Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","shortLead":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","id":"20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d471a6bb-751d-4d99-af5f-fc1496916cd6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","timestamp":"2019. november. 16. 12:06","title":"Ronaldinho Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","shortLead":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","id":"20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429a771-dd63-4d06-abcb-69bb17bdb2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","timestamp":"2019. november. 18. 05:11","title":"Széthasadt egy gázvezeték Püspökladánynál, hatalmas tűz tombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz néhány törvényjavaslattal megmutatta, mit enged meg az ellenzéknek: képviselői szép csendben szavazzanak, úgysem tehetnek semmit a kétharmad ellen, Budapesten és a nagyvárosokban pedig boldoguljanak ahogy tudnak, a kormány segítségére ne számítsanak.","shortLead":"A Fidesz néhány törvényjavaslattal megmutatta, mit enged meg az ellenzéknek: képviselői szép csendben szavazzanak...","id":"20191118_Orban_a_vereseg_utan_megkezdte_a_bosszuallo_jogalkotas_korat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cef59a8-edf8-4499-b471-9a1f05d9563d","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Orban_a_vereseg_utan_megkezdte_a_bosszuallo_jogalkotas_korat","timestamp":"2019. november. 18. 06:30","title":"Orbán magához tért: elkezdődött a bosszúálló jogalkotás korszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1813c7-9142-47b8-988e-932467b790c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Andrej Babis lemondását követelők szerint nem szabad megengedni, hogy náluk is a magyarországihoz hasonló helyzet alakuljon ki.","shortLead":"Az Andrej Babis lemondását követelők szerint nem szabad megengedni, hogy náluk is a magyarországihoz hasonló helyzet...","id":"20191116_Szazezrek_vonultak_a_pragai_utcakra_a_kormanyfo_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f1813c7-9142-47b8-988e-932467b790c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff4d385-7185-49f1-906a-594676a68439","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Szazezrek_vonultak_a_pragai_utcakra_a_kormanyfo_ellen","timestamp":"2019. november. 16. 18:16","title":"Százezrek vonultak a prágai utcákra a kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97dfa2c7-cae5-467a-a0e3-a25e76b1cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-afrikai bevándorlók verekedtek össze a milánói dóm közvetlen közelében.","shortLead":"Észak-afrikai bevándorlók verekedtek össze a milánói dóm közvetlen közelében.","id":"20191116_Harminc_ember_verekedett_ossze_Milano_kozpontjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97dfa2c7-cae5-467a-a0e3-a25e76b1cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674d1514-ffc3-4104-be57-537c759a46c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Harminc_ember_verekedett_ossze_Milano_kozpontjaban","timestamp":"2019. november. 16. 18:24","title":"Harminc ember verekedett össze Milánó központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint a 2016 SF6 ugyan a veszélyes aszteroidák csoportjába sorolható, de még így is kellő távolságra lesz a Földtől.","shortLead":"A számítások szerint a 2016 SF6 ugyan a veszélyes aszteroidák csoportjába sorolható, de még így is kellő távolságra...","id":"20191118_fold_aszteroida_nasa_481394","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3ece4b-61d9-496b-8fd1-3f78cd82156e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_fold_aszteroida_nasa_481394","timestamp":"2019. november. 18. 08:03","title":"Azt mondják, nem lesz baj: 2 nap múlva egy 610 méteres aszteroida suhan el a Föld mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31645629-b13a-44ee-b51e-6e2d08e2d650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","timestamp":"2019. november. 17. 12:03","title":"Ez történt: közzétették a legerősebb androidos telefonok listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már a szállodacsoport is szabadulna tőlük, cserébe benyelne pár évnyi áfacsökkentést, ráadásul rájuk hárítaná az új turisztikai adót.","shortLead":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már...","id":"20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ced49-b952-4c2b-8cba-9fd08564a615","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","timestamp":"2019. november. 17. 13:30","title":"Üdülési jogok: a legnagyobb szállodacsoport megválna az ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]