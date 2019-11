Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c9b9e7-d64b-4835-8efc-d38ea9cb4dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós szerint január elsejétől a szöveti cukor mérésére alkalmas szenzort befogadja a tb. ","shortLead":"Kásler Miklós szerint január elsejétől a szöveti cukor mérésére alkalmas szenzort befogadja a tb. ","id":"20191118_Otthongondozas_cukorbeteg_Kasler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c9b9e7-d64b-4835-8efc-d38ea9cb4dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da20ca1-e073-4412-adca-07c70514afb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Otthongondozas_cukorbeteg_Kasler","timestamp":"2019. november. 18. 08:47","title":"Otthongondozási díjra is jogosultak lehetnek az 1-es típusú cukorbeteg gyerekek szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes üzemidőért? Töltse ki rövid kérdőívünket!","shortLead":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes...","id":"20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d84403-f87d-4825-b85a-a2252f6f5d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","timestamp":"2019. november. 18. 08:33","title":"Töltse ki, 2 perc az egész: most elmondhatja, milyen okostelefont szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97dfa2c7-cae5-467a-a0e3-a25e76b1cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-afrikai bevándorlók verekedtek össze a milánói dóm közvetlen közelében.","shortLead":"Észak-afrikai bevándorlók verekedtek össze a milánói dóm közvetlen közelében.","id":"20191116_Harminc_ember_verekedett_ossze_Milano_kozpontjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97dfa2c7-cae5-467a-a0e3-a25e76b1cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674d1514-ffc3-4104-be57-537c759a46c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Harminc_ember_verekedett_ossze_Milano_kozpontjaban","timestamp":"2019. november. 16. 18:24","title":"Harminc ember verekedett össze Milánó központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609cdc9c-b250-4149-8a14-be4ff64212e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk egyszer azt mondta, hogy minden tudásuk mindenkié, az Xpeng kínai autógyártó vállalat pedig ki is használja ezt. ","shortLead":"Elon Musk egyszer azt mondta, hogy minden tudásuk mindenkié, az Xpeng kínai autógyártó vállalat pedig ki is használja...","id":"20191118_A_Xiaomi_telefongyarto_penzeli_a_kinai_Tesla_klont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=609cdc9c-b250-4149-8a14-be4ff64212e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9ea82c-ade6-4af5-9531-4efebf7a9b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_A_Xiaomi_telefongyarto_penzeli_a_kinai_Tesla_klont","timestamp":"2019. november. 18. 12:35","title":"A Xiaomi telefongyártó pénzeli a kínai Tesla-klónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d03b5-e199-414c-b298-9657d365b0d3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. ","shortLead":"A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. ","id":"20191116_Palesztinokat_vedo_izraeli_ugyvedrol_szolo_dilm_nyerte_a_Verzio_filmfesztivalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22d03b5-e199-414c-b298-9657d365b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8c4450-9209-4239-83bb-1cfe580218a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Palesztinokat_vedo_izraeli_ugyvedrol_szolo_dilm_nyerte_a_Verzio_filmfesztivalt","timestamp":"2019. november. 16. 21:54","title":"Palesztinokat védő izraeli ügyvédről szóló film nyerte a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6497c74-a489-4cd4-81e6-efcbf1a77e85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél évig forgatott egy rabszolgasorban tartott nővel Tuza-Ritter Bernadett. Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm első részében megismerkedhetünk Marissal, aki úgy dolgozik, hogy pénzét elveszi egy család, amelyet a szállásért cserébe még ki is kell szolgálnia. Közben mesél lányáról is, aki nem tudja róla, hol van. ","shortLead":"Másfél évig forgatott egy rabszolgasorban tartott nővel Tuza-Ritter Bernadett. Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm...","id":"20191116_Doku360_Egy_no_fogsagban_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6497c74-a489-4cd4-81e6-efcbf1a77e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c41961b-7f92-49f2-8f69-023fcd97e322","keywords":null,"link":"/360/20191116_Doku360_Egy_no_fogsagban_elso_resz","timestamp":"2019. november. 16. 19:00","title":"Doku360: \"Keresek 170 ezret, de egy fillérig odaadom neki\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","shortLead":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","id":"20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3a04f8-7715-4f26-a092-1fc033dd7d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","timestamp":"2019. november. 17. 15:22","title":"Komoly előrelépés a Down-szindróma kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","shortLead":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","id":"20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc993a-78d2-49ef-a2d1-fb93c46ee939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","timestamp":"2019. november. 17. 16:17","title":"Annyira szennyezett a levegő Indiában, hogy az emberek már fizetnek is a tisztáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]