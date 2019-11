Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy a telefon töltésére lehet használni. Egy miniatűr adó-vevőt is rejt, amelyre a kiberbűnözők távolról felcsatlakozhatnak. A kábelt nemrég kezdték gyártani.","shortLead":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy...","id":"20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700fc208-3676-4c37-bbdd-5e95f35278c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","timestamp":"2019. november. 19. 11:33","title":"Tömeggyártásba került a kábel, amellyel bármelyik számítógépről adatok lophatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890dc955-4a7e-472e-b671-17ae6618568a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai fogyasztók körében végzett új kutatás szerint a vezeték nélküli fülhallgató az egyik leginkább vágyott ajándék karácsonykor. Bár a kutatás a tengerentúlon készült, eredménye a jellemzően onnan átszivárgó itthoni trendekről is elárul valamit.","shortLead":"Egy amerikai fogyasztók körében végzett új kutatás szerint a vezeték nélküli fülhallgató az egyik leginkább vágyott...","id":"20191119_top_karacsonyi_ajandek_2019_apple_airpods_online_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890dc955-4a7e-472e-b671-17ae6618568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66389d83-9cee-414d-9f40-233fbef2463b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_top_karacsonyi_ajandek_2019_apple_airpods_online_vasarlas","timestamp":"2019. november. 19. 14:03","title":"Ez lenne az idei karácsony slágerajándéka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több gyártó is igyekezett reagálni az igényre. Ám érdemes körülnézni saját házunk táján is: mi magunk meglepően sokat tehetünk azért, hogy hosszabb üzemidőt varázsoljunk elő mobilunkból. Az alábbi tanácsok megfogadásával hosszú órákkal, adott esetben fél nappal tovább bírja majd a telefon.","shortLead":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több...","id":"20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d2a35-e7d6-4e58-9e5d-af8bdc938a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","timestamp":"2019. november. 20. 08:03","title":"11+1 tuti tipp, hogy (még) tovább bírja a telefonja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6be5e9a-1752-4e9c-9c57-8759fe1386f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen.","shortLead":"A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai...","id":"20191120_hatalmas_viznyelorendszert_kinaban_napo_megye_karszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6be5e9a-1752-4e9c-9c57-8759fe1386f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0470e63-fa65-4f66-8a21-5f30b36297e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_hatalmas_viznyelorendszert_kinaban_napo_megye_karszt","timestamp":"2019. november. 20. 09:03","title":"Hatalmas víznyelőrendszert fedeztek fel Kínában, lenyűgöző képek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szövetségi környezetvédelmi hivatal (UBA) hétfőn megjelent kimutatása szerint sokszor indokolatlanul \"anyagintenzív\" a termékek csomagolása.","shortLead":"A szövetségi környezetvédelmi hivatal (UBA) hétfőn megjelent kimutatása szerint sokszor indokolatlanul \"anyagintenzív\"...","id":"20191118_Mar_evi_107_kilo_csomagolast_dob_ki_egy_nemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8484bcaa-9aea-4fcc-a0e6-d6400d770ade","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Mar_evi_107_kilo_csomagolast_dob_ki_egy_nemet","timestamp":"2019. november. 18. 21:44","title":"Már évi 107 kiló csomagolást dob ki egy német","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna avatójára készült imázsfilmet gyártotta.","shortLead":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna...","id":"20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e408f884-03b2-4317-93be-69c2b1a1bc1c","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","timestamp":"2019. november. 19. 19:54","title":"Az FTC vezérigazgatójának a cége készítette a filmet, amin Orbán kirúgja a labdát a Karmelita Kolostorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergelynek saját bevallása szerint kocsija sincs, de Tarlós István se szedte meg magát túlságosan főpolgármestersége alatt. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek saját bevallása szerint kocsija sincs, de Tarlós István se szedte meg magát túlságosan...","id":"20191120_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapesti_polgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6319bf0-53a4-40d1-b153-ff00cb45af8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapesti_polgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 20. 11:20","title":"Belenéztek Karácsony, Tarlós és társaik zsebébe és ezt találták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755be51f-8744-46c0-b712-514f72b5528d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület szerint Orbán Viktor hűbérbirtokként kezeli az önkormányzatokat.","shortLead":"A kerület szerint Orbán Viktor hűbérbirtokként kezeli az önkormányzatokat.","id":"20191119_Osszellenzeki_ellenallast_szorgalmat_a_XV_kerulet_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755be51f-8744-46c0-b712-514f72b5528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b256d7-218f-46a7-a4f7-767f2d8bb7e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Osszellenzeki_ellenallast_szorgalmat_a_XV_kerulet_Budapesten","timestamp":"2019. november. 19. 14:21","title":"Összellenzéki ellenállást szorgalmaz a XV. kerület Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]