[{"available":true,"c_guid":"1d8222fc-e3ea-438c-bb0c-9bd33dcd2ce4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg törvény tiltja, hogy személyautók esetében pénzt szedjen az önkormányzat a közút használatért.","shortLead":"Jelenleg törvény tiltja, hogy személyautók esetében pénzt szedjen az önkormányzat a közút használatért.","id":"20191120_dugodij_dizel_jarmuvek_korlatozas_budapest_dorosz_david","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8222fc-e3ea-438c-bb0c-9bd33dcd2ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11104e5-71dd-4d6c-a45b-12cbd9e9681a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_dugodij_dizel_jarmuvek_korlatozas_budapest_dorosz_david","timestamp":"2019. november. 20. 11:11","title":"Jön a dugódíj, a dízelautókat is korlátozhatják Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több gyártó is igyekezett reagálni az igényre. Ám érdemes körülnézni saját házunk táján is: mi magunk meglepően sokat tehetünk azért, hogy hosszabb üzemidőt varázsoljunk elő mobilunkból. Az alábbi tanácsok megfogadásával hosszú órákkal, adott esetben fél nappal tovább bírja majd a telefon.","shortLead":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több...","id":"20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d2a35-e7d6-4e58-9e5d-af8bdc938a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","timestamp":"2019. november. 20. 08:03","title":"11+1 tuti tipp, hogy (még) tovább bírja a telefonja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","shortLead":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","id":"20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd59d8-e66a-401b-ae62-5056ce0552a7","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","timestamp":"2019. november. 19. 07:45","title":"Csepel önkormányzata támogatja az atlétikai stadion felépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András Londonból. ","shortLead":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András...","id":"20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c64f-d368-4f30-810c-401ca9426b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","timestamp":"2019. november. 20. 10:31","title":"Egykor Bill Gates és Steve Jobs nyerte el ezt a díjat, most egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség nem járult hozzá.","shortLead":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség...","id":"20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b711a18c-9641-42f2-bf49-842cb62c618a","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","timestamp":"2019. november. 20. 09:59","title":"Leszavazták a volt újpesti polgármester extra végkielégítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit, valakik érdekében, valaki ellen. És senki se akarjon többet tudni. De ez azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit...","id":"20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298e7afd-ce17-4a81-9409-483de484dfbb","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","timestamp":"2019. november. 19. 17:14","title":"A Me Too berúgta a Katona József Színház ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","shortLead":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","id":"20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9423c-479b-4ea0-8a9a-46c7be923c73","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","timestamp":"2019. november. 19. 15:12","title":"Sok magyar szurkolót ér kellemetlen meglepetés a walesi meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Új gyerekvédelmi akcióterv, a hongkongiakat támogatják az amerikaiak, és már biztos, hogy van víz a Jupiter holdján. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Új gyerekvédelmi akcióterv, a hongkongiakat támogatják az amerikaiak, és már biztos, hogy van víz a Jupiter holdján...","id":"20191120_Radar360_megint_szembe_ment_az_EUval_a_kormany_WalesMagyarorszag__20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55da445-f1c8-4fec-8d5f-5694dab66a5c","keywords":null,"link":"/360/20191120_Radar360_megint_szembe_ment_az_EUval_a_kormany_WalesMagyarorszag__20","timestamp":"2019. november. 20. 08:00","title":"Radar360: megint szembement az EU-val a kormány, Wales-Magyarország - 2:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]