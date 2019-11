Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","id":"20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff540745-9fe9-4686-a50e-943ba11b57c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","timestamp":"2019. november. 21. 20:30","title":"Átvándorolt Tiborczhoz egy tetszetős szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről szóló tervezete is van már a főpolgármesternek, amelyet a november 27-i ülésen terveznek megtárgyalni.","shortLead":"Erről szóló tervezete is van már a főpolgármesternek, amelyet a november 27-i ülésen terveznek megtárgyalni.","id":"20191121_karacsony_gergely_budapest_parkolasi_maffia_kupper_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a502aa0f-f045-4441-91ce-2d66b163fe4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_karacsony_gergely_budapest_parkolasi_maffia_kupper_andras","timestamp":"2019. november. 21. 15:31","title":"Karácsony teljesen átszabná a fővárosi parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a155f9f1-f2d8-466a-90b7-61ace4c6f890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 30 Pro is átesett azon a szétszedéses vizsgálaton, amely az eszköz javíthatóságát firtatta.","shortLead":"A Huawei Mate 30 Pro is átesett azon a szétszedéses vizsgálaton, amely az eszköz javíthatóságát firtatta.","id":"20191122_huawei_mate30_pro_ifixit_teardown_javithatosag_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a155f9f1-f2d8-466a-90b7-61ace4c6f890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbb44d0-9ca6-4e59-add7-44da77e7998d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_huawei_mate30_pro_ifixit_teardown_javithatosag_vizsgalat","timestamp":"2019. november. 22. 10:03","title":"Kiderült, mit tettek a kínaiak a Huawei Mate 30 Pro belsejébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea 10 pontban magyarázta meg, hogy miért kerülnek kalapács alá az értékes relikviák.","shortLead":"Vajna Tímea 10 pontban magyarázta meg, hogy miért kerülnek kalapács alá az értékes relikviák.","id":"20191120_Vajna_Timea_elarulta_hogy_miert_arverezi_el_Andy_Vajna_targyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f59878-9bdd-42e2-8693-be177e47844b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Vajna_Timea_elarulta_hogy_miert_arverezi_el_Andy_Vajna_targyait","timestamp":"2019. november. 20. 22:07","title":"Vajna Tímea elárulta, hogy miért árverezi el Andy Vajna tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","shortLead":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","id":"20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e36117-8340-4965-86ea-f9378513975e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","timestamp":"2019. november. 20. 16:05","title":"\"66 évesen nem fogok nekiállni zsarolni\" – kamerák előtt is megszólalt a Borkai-zsarolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","shortLead":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","id":"20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58290846-1f14-4cdf-ab40-e896936fb4d9","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","timestamp":"2019. november. 21. 16:35","title":"Újszülöttet találtak a kecskeméti kórház inkubátorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt válogatott hátvéd is beszállt a nemzeti csapat walesi bukását elemzők közé. Szerinte a negyedik hely az Európa-bajnoki selejtezőcsoportban realitás.","shortLead":"A volt válogatott hátvéd is beszállt a nemzeti csapat walesi bukását elemzők közé. Szerinte a negyedik hely...","id":"20191120_hrutka_janos_magyar_valogatott_wales_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad04ce2f-0648-43ec-87e6-45626c39989d","keywords":null,"link":"/sport/20191120_hrutka_janos_magyar_valogatott_wales_eb_selejtezo","timestamp":"2019. november. 20. 18:58","title":"Hrutka a válogatottról: Évtizedek óta nem tudunk szembenézni a magyar foci problémáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c46b6d-4ac5-43c2-aefb-c19b95815706","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszerű paródiazenekart egyszer egy swingerklubba hívták meg fellépni.\r

\r

","shortLead":"A népszerű paródiazenekart egyszer egy swingerklubba hívták meg fellépni.\r

\r

","id":"20191122_200_pucer_ember_elott_zenelt_az_Irigy_Honaljmirigy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c46b6d-4ac5-43c2-aefb-c19b95815706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3374de7-993d-4580-9d6a-9b935f7594fe","keywords":null,"link":"/elet/20191122_200_pucer_ember_elott_zenelt_az_Irigy_Honaljmirigy","timestamp":"2019. november. 22. 09:35","title":"Kétszáz pucér ember előtt zenélt az Irigy Hónaljmirigy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]