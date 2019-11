Az Apple sosem titkolta, hogy okosóráját az egészséges életmód szolgálatába (is) állítja. Egy újabb szabadalma is egy izgalmas funkcióra utal.

Minden újabb Apple Watch-generációval érkezik valamilyen izgalmas, az egészséggel összefüggő funkció. A negyedik generációs Apple-okosóra például már egyszerűsített EKG készítésére is alkalmas (ezzel akár életet is menthet), és most úgy tűnik, hamarosan akár az izmok elektromos tevékenységét figyelő érzékelő is kerülhet bele.

Mindez egy újabb, nemrégiben nyilvánosságra került szabadalomból derült ki. Az órába épített EMG (elektromiográfiás) szenzor érzékelné viselőjének izommozgását, és így jóval pontosabban detektálhatná a felhasználó által végzett edzések típusát, és arra is alkalmas lenne, hogy meghatározza az ismétlések számát.

Egy olyan érzékelőt is tennének az órába, amely képes mérni, milyen erővel szorítja össze a tenyerét az okosóra viselője. Ez csak az első pillanatban tűnik felesleges funkciónak, ezzel a jellemzővel ugyanis a felsőtest erősségét lehet mérni, ami – ha csökken – akár bizonyos betegségekre is utalhat.

Egyelőre persze csak szabadalomról van szó, azaz nincsen garancia arra, hogy valóban meg is valósul, bár az Apple törekvéseit nézve, nem is lehet kizárni, hogy akár már a következő Apple Watchban megjelenik. Ami viszont még érdekesebb lehet: állítólag az Apple azon is dolgozik, hogy szúrásmentes vércukorszint-mérőt helyezzen el okosórájában.

