Minden összeállt, hogy a TikTok alkalmazásáról ismert ByteDance a jövő hónapban bejelentse és azt követően elindítsa önálló zeneszolgáltatását, amely kezdetben három fontosabb piacon lesz elérhető – írja saját forrásaira hivatkozva a Financial Times. A ByteDance természetesen más országok iránt is érdeklődik.

A kínai cég Brazíliát, Indiát, valamint Indonéziát nézte ki magának és egyúttal új szolgáltatása bölcsőjének, amely kissé eltér majd az eddig megszokottaktól. Az egyelőre név nélkül futó platformon videoklipek is lesznek, az előfizetők pedig azokat felhasználva is kikereshetik az őket érdeklő dalokat.

A TikTok fejlesztője – bár májusban ennek ellenkezőjére utaló hírek is megjelentek – havidíjat kér majd a zenehallgatásért, ám, hogy mekkora összegről van szó, egyelőre nem világos. Az FT 10 dollárnál kevesebbről ír, hogy a platform méltó kihívója legyen a több piacon is jó eredményeket elérő Spotifynak, illetve a felfelé ívelő Apple Musicnak. (A Spotify legolcsóbb, reklámmentes csomagja 4,99 dollárba kerül, ez kb. 1500 forintot jelent és az Apple is ennyit kér sajátjáért.)

A ByteDance-től nem szokatlan, hogy a tőle idegennek számító világban is igyekszik megvetni a lábát: a kínai cég nemrég bemutatta első mobiltelefonját, amely a felturbózott TikTok mellett 12 GB RAM-ot és négy (hátoldali) kamerát is kapott. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a ByteDance egyre kevésbé “csak egy másik kínai cég”, ugyanis a TikTok térnyerése miatt a vállalatot ma már a Facebook egyik legnagyobb riválisaként tartják számon.

