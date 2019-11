Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez a weben.","shortLead":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez...","id":"20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1481324f-7303-4b59-8b3d-2f6ae1433799","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","timestamp":"2019. november. 24. 08:03","title":"6 tipp: így mindig megtalálja majd a Google-ben, amit keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab5e23-76db-4973-8431-5c8955134d6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kockázatmentesen lehet jóval több pénzt adni a gyerek 18 éves korában, mint ha megvárnák, hogy az életkezdési támogatás csak az infláció szintjén kamatozzon.","shortLead":"Kockázatmentesen lehet jóval több pénzt adni a gyerek 18 éves korában, mint ha megvárnák, hogy az életkezdési támogatás...","id":"20191123_Tobb_tizezer_forint_ingyen_penzt_hagy_veszni_sok_kisgyerekes_szulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebab5e23-76db-4973-8431-5c8955134d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefb9fb3-32ca-4ce4-a037-c90bdf7cb821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Tobb_tizezer_forint_ingyen_penzt_hagy_veszni_sok_kisgyerekes_szulo","timestamp":"2019. november. 23. 08:47","title":"Több tízezer forint ingyen pénzt hagy veszni sok kisgyerekes szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f14e94-a7a7-4927-bce4-23335e3bd8e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusa azért mondott le a mandátumáról, mert polgármesterré választották.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusa azért mondott le a mandátumáról, mert polgármesterré választották.","id":"20191122_laszlo_imre_dk_parlament_mandatum_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f14e94-a7a7-4927-bce4-23335e3bd8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a721133-d307-45da-af23-f7509da15ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_laszlo_imre_dk_parlament_mandatum_polgarmester","timestamp":"2019. november. 22. 18:25","title":"Megvan, ki ül be László Imre helyére a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács üléséről a parlamentben, holott ezt köteles lett volna megtenni.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács üléséről a parlamentben, holott ezt köteles lett volna...","id":"20191122_Orban_Viktor_megszegett_egy_pontot_atirjak_a_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1433ab6d-0869-409b-afcb-b16feca5f5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Orban_Viktor_megszegett_egy_pontot_atirjak_a_torvenyt","timestamp":"2019. november. 22. 18:50","title":"Orbán Viktor megszegett egy törvényt, most átírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazugságokat terjesztettek a Miniszterelnökséget vezető miniszterről, ez volt a vétkük. A kormányt hasonló ügyben nemrég marasztalta el a bíróság.\r

