Akik laptop előtt ülnek, gyakran panaszkodhatnak nyakfájásra, ami a legtöbbször azért történik, mert az eszköz nem szemmagasságban helyezkedik el. Az ismert youtuber és ezermester, Matthew Perks is megtapasztalta ezt. Mivel a laptopját nem szívesen dobta volna ki, a videósnak őrült ötlete támadt: épít hozzá egy második képernyőt.

Perks videóra is vette, ahogy a panelt a már meglévő notebookjához erősíti, de a felvétel nem csak ezért érdekes. A youtuber azt is elmagyarázza, milyen procedúrán kell átesni a beüzemeléshez, és milyen hozzávalók szükségesek ehhez. Aki egy kicsit is szeret barkácsolni, akár kedvet is kaphat egy hasonló munkához. Persze csak akkor, ha ért hozzá, hiszen a felvétel alapján is jól látni, milyen bonyolult részek követik egymást.

Perks a panelt az eBayről vásárolta, és fontos szempont volt számára, hogy IPS típusú legyen. Méretben sem szeretett volna nagyobbat, hiszen azt lehetetlen lett volna a notebook hátára csatlakoztatni. A munka során többször támaszkodott 3D-nyomtatójára, de hangsúlyozta, a tartóelemek más módon is elkészíthetők.

Az nem derül ki, pontosan mennyi időbe telt elkészíteni a második képernyőt, de talán nem is ez a fontos. A panel ugyanis remekül működik, igaz, a használatához egy önálló áramforrást is be kellett iktatni (ez utóbbit ráadásul elem működteti), melynek aztán szintén a gép hátulján talált helyet.

A youtuber azt nem állítja, hogy helytakarékos megoldásról van szó, habár a laptopját azért így is magával tudja vinni. Az eredmény egyébként nagyon hasonlít az Intel Honeycomb Glacier projektjére. Ott is van egy másodlagos képernyő, de annál a gép törzsébe épített panelt lehet kihúzni, az pedig eleve kisebb.

