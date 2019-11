Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nigériai Hope Olusegun Aroke korábban online csalás miatt 24 év börtönbüntetést kapott. Éppen tölti, de ez nem akadályozta meg abban, hogy a börtönből tovább dolgozzon.","shortLead":"A nigériai Hope Olusegun Aroke korábban online csalás miatt 24 év börtönbüntetést kapott. Éppen tölti, de ez nem...","id":"20191125_borton_csalas_nigeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2bf719-8d25-4e57-a8f0-77eeee881e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_borton_csalas_nigeria","timestamp":"2019. november. 25. 15:03","title":"302 millió forintot csalt össze egy nigériai férfi a neten – miközben a börtönben ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezt állapította meg egy cseh kutató, aki gépi tanulásra épülő technológiát alkalmazva tanulmányozta a művet.","shortLead":"Ezt állapította meg egy cseh kutató, aki gépi tanulásra épülő technológiát alkalmazva tanulmányozta a művet.","id":"20191125_william_shakespeare_john_fletcher_viii_henrik_gepi_tanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53af194-4437-4061-9924-66a1f9bd3fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_william_shakespeare_john_fletcher_viii_henrik_gepi_tanulas","timestamp":"2019. november. 25. 22:15","title":"Csak a felét írta Shakespeare az egyik fontos drámájának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c288aca-87c0-437e-b710-f6e65bd42b23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház színészei fotót közöltek a nagy pillanatról.","shortLead":"A Katona József Színház színészei fotót közöltek a nagy pillanatról.","id":"20191124_borbely_alexandra_nagy_ervin_lanykeres_eljegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c288aca-87c0-437e-b710-f6e65bd42b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7bd762-440b-4059-9698-36461a2a796e","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_borbely_alexandra_nagy_ervin_lanykeres_eljegyzes","timestamp":"2019. november. 24. 12:31","title":"Megkérte Borbély Alexandra kezét Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdafelújítási munkálatok közben került elő.","shortLead":"Járdafelújítási munkálatok közben került elő.","id":"20191125_robbanotest_andrassy_ut_jardafelujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af662b3-3d99-400f-a4b0-ddd45e895840","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_robbanotest_andrassy_ut_jardafelujitas","timestamp":"2019. november. 25. 18:10","title":"Robbanótestet találhattak az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán a menü?” - ezeket a kérdéseket hamarosan 5-10 ezer munkavállaló felteheti majd magának, ennyi budapesti irodai dolgozó készülhet ugyanis arra, hogy záros határidőn belül más irodába megy a cége. Változásszakértők és multik hr-esei mondják el, hogyan érdemes menedzselni a dolgozók egyik legnagyobb félelmét, a költözést.\r

