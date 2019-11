Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","shortLead":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","id":"20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65b916-a940-472f-a329-92db51544ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","timestamp":"2019. november. 27. 10:59","title":"Fegyházba küldenek egy közjegyzőt is egy óriási pénzmosási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","shortLead":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","id":"20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff65e4-88e0-418c-b13b-a7da05a79f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","timestamp":"2019. november. 26. 06:05","title":"Leáldozóban a nordmannfenyők csillaga, új trend van kialakulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a14b609-7e63-4dd2-afa0-71e80c2981bf","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Matula bácsiból szénbányász lett, Sztarenki Dórából bennszülött, Jakupcsek Gabriellából fiatal fiú, Stohl Andrásból pedig közgazdász. De nemcsak a tőle talán távolabb álló magyar film- és médiaszereplőket minősítette át a világ egyik legjobb képfelismerő algoritmusa, hanem ismert nemzetközi személyiségeket is. Mao Ce-tung a londoni City pénzembereként jelent meg, Halle Berry pedig csak ennyit jelentett neki: egy arc.","shortLead":"Matula bácsiból szénbányász lett, Sztarenki Dórából bennszülött, Jakupcsek Gabriellából fiatal fiú, Stohl Andrásból...","id":"20191127_kepfelismeres_problemai_mesterseges_intelligencia_hibak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a14b609-7e63-4dd2-afa0-71e80c2981bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa21ed84-5c4d-42a3-9f32-84c367932c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_kepfelismeres_problemai_mesterseges_intelligencia_hibak","timestamp":"2019. november. 27. 06:30","title":"Matula bácsiból szénbányász lett, Jakupcsek Gabriellából fiatal fiú, Stohl Andrásból pedig közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599adf49-c967-4915-be57-8d4cfc934ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Segítsen nekünk eldönteni.","shortLead":"Segítsen nekünk eldönteni.","id":"20191127_photoshop_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599adf49-c967-4915-be57-8d4cfc934ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4beeba-5e4e-4bf5-875c-95693ec6eb48","keywords":null,"link":"/elet/20191127_photoshop_donald_trump","timestamp":"2019. november. 27. 18:33","title":"Ön szerint photoshoppolt ez a kép Trumpról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait nem változtatják meg. Lázár a makói testületi ülésen arról is beszélt, a legfontosabb, hogy egy település gazdaságilag stabil legyen, a többi csak politikai lökdösődés.","shortLead":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait...","id":"20191127_lazar_janos_mako_ules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5572fa9d-acf4-4565-9c17-3255a97020cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_lazar_janos_mako_ules","timestamp":"2019. november. 27. 19:45","title":"Lázár János: Magyarország jól teljesít, de nem mindenkinek egyformán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága pedig december 4-én hallgatja meg Gothár Pétert.","shortLead":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai...","id":"20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5f7d9b-ae5b-4c4d-ae70-58eef9462b21","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Gothár Péter egy ideig biztosan nem oktat a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","shortLead":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","id":"20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84ce09b-914f-4556-b76e-33156e32b596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","timestamp":"2019. november. 27. 18:52","title":"120 milliárd forintos hitelt vett fel az MFB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy Molnár Péter sokkal jobban van, radikális életmódváltásba kezdett. ","shortLead":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy...","id":"20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdc8c3-75a8-4e84-951e-60283f1c0b28","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","timestamp":"2019. november. 27. 10:11","title":"Rengeteget fogyott Kálloy Molnár Péter, miután tavaly mentő vitte el egy előadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]