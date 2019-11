Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 10 ezer ember keresnek meg mintegy 510 településen.","shortLead":"Több mint 10 ezer ember keresnek meg mintegy 510 településen.","id":"20191125_ksh_egeszseg_felmeres_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354b85d0-4a45-41c4-808b-fc842a638383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_ksh_egeszseg_felmeres_magyarok","timestamp":"2019. november. 25. 20:35","title":"Megint megnézik, mennyire egészségesek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b2215a-1717-4798-8462-5939516ad74d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Elbocsátások kezdődnek az Audi két németországi gyárában, de lesznek területek, ahol létszámfejlesztést terveznek.","shortLead":"Elbocsátások kezdődnek az Audi két németországi gyárában, de lesznek területek, ahol létszámfejlesztést terveznek.","id":"20191126_Az_Audinal_9500_fos_leepitesre_keszulnek_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b2215a-1717-4798-8462-5939516ad74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931b0ff-71d5-41f5-a484-0a72c354ffd2","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Az_Audinal_9500_fos_leepitesre_keszulnek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 26. 15:05","title":"Az Audi 9500 fős leépítésre készül Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","shortLead":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","id":"20191125_xerox_hp_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4cbf74-27a2-4a2c-937f-ad406ecdb83c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_xerox_hp_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 25. 16:32","title":"A kis hal megenné a nagy halat: 10 ezer milliárd forintos üzletet ütnének nyélbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világháló feltalálója előállt az internet megmentésének programjával, Michael Jacksont letaszították a trónról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A világháló feltalálója előállt az internet megmentésének programjával, Michael Jacksont letaszították a trónról...","id":"20191125_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fb8899-1615-498b-ba91-e9d1cfd3312b","keywords":null,"link":"/360/20191125_Radar360","timestamp":"2019. november. 25. 17:30","title":"Radar360: Karácsony nagy üzenete, a drezdai rablók nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfb3beb-9bae-4768-857b-9d8a0a13f79f","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Valamelyik Mészáros-érdekeltségből a szőlőföldön lévő aknába vezetik a vizet Markazon. Bejelentések után a Katasztrófavédelem is vizsgálódott a helyszínen, de még várnak az eredményre. ","shortLead":"Valamelyik Mészáros-érdekeltségből a szőlőföldön lévő aknába vezetik a vizet Markazon. Bejelentések után...","id":"20191125_Ujabb_furcsasagra_bukkantunk_a_Matrai_Eromu_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cfb3beb-9bae-4768-857b-9d8a0a13f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d1bdaf-5da9-413e-ac5e-61cb131ff25a","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Ujabb_furcsasagra_bukkantunk_a_Matrai_Eromu_kozeleben","timestamp":"2019. november. 25. 18:29","title":"Különös, ismeretlen eredetű tömlőből ömlik a víz a Mátrai Erőműnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","shortLead":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","id":"20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb6396-6eb0-4f03-ab7d-af79956166fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","timestamp":"2019. november. 26. 09:38","title":"Jövőre sem lesz nyugdíjminimum-emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértői csoport vizsgálja a sajtószabadság helyzetét három napon át Budapesten és vidéki szerkesztőségekben.","shortLead":"Szakértői csoport vizsgálja a sajtószabadság helyzetét három napon át Budapesten és vidéki szerkesztőségekben.","id":"20191126_EUs_jelentes_keszul_a_magyar_sajtoszabadsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff8f33-7af1-4084-a25a-c6184a33cce6","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_EUs_jelentes_keszul_a_magyar_sajtoszabadsagrol","timestamp":"2019. november. 26. 09:41","title":"Már külföldön is látják, hogyan tartja el a kormány saját sajtóját az állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik teherautóba beszorult egy ember, a tűzoltók vágták ki a roncsból.","shortLead":"Az egyik teherautóba beszorult egy ember, a tűzoltók vágták ki a roncsból.","id":"20191126_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_negy_teherauto_utkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b17e22-2960-4b9d-bd85-9b5df000412c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_negy_teherauto_utkozott","timestamp":"2019. november. 26. 13:08","title":"Tömegkarambol történt az M3-ason, négy teherautó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]