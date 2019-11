Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"13 milliárd fontot, azaz 5113 milliárd forintot nyerne évente a közszolgáltatás államosításával Nagy-Britannia – állítja a We Own It (Miénk) szervezet és a Greenwich-i egyetem közös tanulmánya. ","shortLead":"13 milliárd fontot, azaz 5113 milliárd forintot nyerne évente a közszolgáltatás államosításával Nagy-Britannia –...","id":"20191128_Evi_5_ezer_milliard_forintos_igerettel_mennenek_szembe_a_brexittel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b87f6-184a-4c77-ab13-03b4a1da8da9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Evi_5_ezer_milliard_forintos_igerettel_mennenek_szembe_a_brexittel","timestamp":"2019. november. 28. 07:20","title":"Évi 5 ezer milliárd forintos ígérettel mennének szembe a brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca72043c-2992-47e1-904d-31ec1bf13940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter Tudományegyetemre járt történelem szakra, a Nélküledet szép dalnak tartja, amit szeret hallgatni, és egyetért a kormány Ukrajnával kapcsolatos kemény fellépésével a kormánysajtó által napok óta valótlanságokkal támadott Párbeszéd-politikus. Szerinte a szélsőjobb sajtó mára egybeolvadt a nagy kormánypárti médiumokkal. A Párbeszéd a Médiatanácshoz fordul. \r

\r

","shortLead":"A Pázmány Péter Tudományegyetemre járt történelem szakra, a Nélküledet szép dalnak tartja, amit szeret hallgatni, és...","id":"20191126_KocsisCake_Olivio_Nem_Bayerek_mondjak_meg_ki_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca72043c-2992-47e1-904d-31ec1bf13940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955db85c-e59c-4089-8e0b-dde15e6ef3b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_KocsisCake_Olivio_Nem_Bayerek_mondjak_meg_ki_a_magyar","timestamp":"2019. november. 26. 14:45","title":"Kocsis-Cake Olivio: Ez mindennek az alja, nem Bayerék mondják meg, hogy ki a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222d8b86-4190-4aeb-9ce8-87c935905fc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szobrász alkotását korábban a Dunába dobta Fülöp Erik.","shortLead":"A szobrász alkotását korábban a Dunába dobta Fülöp Erik.","id":"20191126_Kolodko_szerint_felreertette_szobrat_a_Mi_Hazank_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222d8b86-4190-4aeb-9ce8-87c935905fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90266c44-81fd-44ab-b162-b6165d8d59f3","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Kolodko_szerint_felreertette_szobrat_a_Mi_Hazank_kepviseloje","timestamp":"2019. november. 26. 18:37","title":"Kolodko szerint félreértette a szobrát a Mi Hazánk képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089e3883-f3c4-40c2-bff8-b0514b13bc25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzeti parkban bukkantak az elpusztult állatra.","shortLead":"Egy nemzeti parkban bukkantak az elpusztult állatra.","id":"20191126_Het_kilogramm_muanyagot_talaltak_egy_szarvas_gyomraban_Thaifoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=089e3883-f3c4-40c2-bff8-b0514b13bc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a3805d-60a7-4293-98df-0472c61971f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Het_kilogramm_muanyagot_talaltak_egy_szarvas_gyomraban_Thaifoldon","timestamp":"2019. november. 26. 21:25","title":"Hét kilogramm műanyagot találtak egy szarvas gyomrában Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három szerző azért érezte szükségét a megszólalásnak, mert szerintük a magyar igazságügyi miniszter valótlanságokat állít és csúsztat.

","shortLead":"A három szerző azért érezte szükségét a megszólalásnak, mert szerintük a magyar igazságügyi miniszter valótlanságokat...","id":"20191127_varga_judit_jogtudosok_euronews_orban_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977c1ed8-c592-4168-b55a-e795ffe52645","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_varga_judit_jogtudosok_euronews_orban_rendszer","timestamp":"2019. november. 27. 06:55","title":"Külföldi jogászprofesszorok cincálták szét Varga Judit állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy Molnár Péter sokkal jobban van, radikális életmódváltásba kezdett. ","shortLead":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy...","id":"20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdc8c3-75a8-4e84-951e-60283f1c0b28","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","timestamp":"2019. november. 27. 10:11","title":"Rengeteget fogyott Kálloy Molnár Péter, miután tavaly mentő vitte el egy előadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b620b078-a50f-4461-a7c3-a53320b3d526","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tizenhárom lépcsőben jön a leépítés.","shortLead":"Tizenhárom lépcsőben jön a leépítés.","id":"20191127_Dupla_vegkielegitest_ad_az_Electrolux_a_Jaszberenybol_kirugott_dolgozoinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b620b078-a50f-4461-a7c3-a53320b3d526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ee52b8-4aca-46e3-b1f2-75a19b534907","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_Dupla_vegkielegitest_ad_az_Electrolux_a_Jaszberenybol_kirugott_dolgozoinak","timestamp":"2019. november. 27. 05:51","title":"Dupla végkielégítést ad az Electrolux a Jászberényből kirúgott dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","shortLead":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","id":"20191127_romania_erdesz_fegyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4793829e-df19-4e07-8fee-4bb176de17e5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_romania_erdesz_fegyver","timestamp":"2019. november. 27. 18:16","title":"Újra fegyvert kapnak a román erdészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]