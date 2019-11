Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. Öt évre leülteti a Kúria Kocsis István volt MVM-vezért Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. Eltemették Karinthy Mártont

Az Instagram fejlesztői egy hosszú bejegyzésben magyarázták el, hogyan működik a Felfedezés lap a platformon.

Elárulta az Instagram, hogyan dolgozik a háttérben a mesterséges intelligenciája

A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.

Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb

Marabu FékNyúz: Visontai maszatoló

A módszer iránt sebészek és onkológusok érdeklődnek. Az áttöréshez egy 3D nyomtatóra, egy nagy teljesítményű számítógépre és arra a szoftverre volt szükség, amelyet a Városmajori Klinika rezidens szívsebésze, Barabás J. Imre írt. A szoftverből hamarosan szabadalom lehet. Most forgathat szívet 3D-ben. Egy magyar orvos kimatekozta, így simább egy műtét

Politikai véleményen alapuló hátrányos megkülönböztetést valósított meg az előző pécsi önkormányzat és a tulajdonában lévő Pécsi Kommunikációs Központ Kft., amikor a helyi közügyekkel foglalkozó Pécsi Stop hírportált nem hívta meg a sajtó számára nyilvános eseményekre – számolt be a Társaság a Szabadságjogokért az Egyenlő Bánásmód Hatóság döntéséről.

TASZ: A hatalom nem határozhatja meg, hogy kit tekint sajtónak

A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már világnapot is kapott: november 26-a vashiány napja.

\r

Minden harmadik embert érint a vashiány