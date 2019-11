Bár az iPhone nem tartozik az olcsó készülékek közé, annyira sok darabot értékesítettek már különféle évjárataiból, hogy azt hihetnénk, átlagos készülékeknek számítanak, azonban mind a mai napig van egyfajta státusszimbólum jellegük (még ha jó pár androidos gyártó már felzárkózott technológiailag az Apple eszközeihez, sőt gyakran meg is haladják azokat). Ezt tűnik alátámasztani az az adat is, amelyet a napokban osztott meg Klaus Zellmer, a Porsche Cars észak-amerikai részlegének elnöke és vezérigazgatója a nyilvánossággal a Los Angeles-i Automobile konferencián.

Zellmer szerint az amerikai Porsche-tulajdonosok 91 százalékának iPhone-ja van (ilyesmi az iPhone-használat aránya az Apple alkalmazottainál is), ami elég meglepő az Apple (40 százalék körüli) amerikai piaci részesedésével összevetve. Még ha nem is ennyire kiugró, de Kínában is igen magas ez az arány: a Porsche-tulajdonosok 80 százaléka iPhone-t használ, mindazon kihívások ellenére, amelyek az iPhone-t (Apple-t) érintik Kínában.

Ezekkel az adatokkal kívánta Zellmer megmagyarázni azt, hogy vállalata miért fókuszál az iOS-es megoldásokra, az androidosok ellenében. A Porsche Taycanban van például Apple CarPlay-integráció és Apple Music streamingelési lehetőség is. De hol vannak az androidos megoldások? Nos, valamikor lesznek, nyugtat meg mindenkit a vezérigazgató, de jelenleg üzleti szempontból egyértelműen érdemesebb nekik az iPhone-ra (iOS-es megoldásokra) koncentrálniuk.

Azárt nem írták le végképp az Androidot, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg iPhone-t használó kínai Porsche-tulajdonosok 40 százaléka állítja, a következő telefonja androidos lesz. A váltás oka valószínűleg a már elérhető 5G-támogatás (az Apple-től legkorábban 2020 szeptemberében láthatunk ilyen iPhone-t), illetve az összehajthatóság, amivel egyelőre ugyancsak kizárólag androidos telefonok büszkélkedhetnek.

