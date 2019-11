Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők többsége nem így gondolkozik.","shortLead":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők...","id":"20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e094d3-5f0b-4738-9873-b3d399ad620d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","timestamp":"2019. november. 28. 15:17","title":"Az Isztambuli Egyezmény ratifikálására szólított fel az EP, a fideszesek nem szavazták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette, de előtte két éjszakát is fogdában kellett eltöltenie. ","shortLead":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette...","id":"20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71634e-0598-4625-8672-3b1002a20761","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","timestamp":"2019. november. 27. 14:24","title":"Pintér szerint jogszerű volt, hogy két napig a fogdában tartottak egy krémet elrakó 17 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak akik úgy vélik, az okostelefon ki- és bekapcsolása jót tesz a készüléknek, míg mások szerint épp ezzel rövidítjük le az élettartamát.","shortLead":"Vannak akik úgy vélik, az okostelefon ki- és bekapcsolása jót tesz a készüléknek, míg mások szerint épp ezzel...","id":"20191128_okostelefon_kikapcsolasa_okostelefon_elettartama_ki_kell_e_kapcsolni_az_okostelefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1d3117-1d50-4c3a-9232-60fbde114fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_okostelefon_kikapcsolasa_okostelefon_elettartama_ki_kell_e_kapcsolni_az_okostelefont","timestamp":"2019. november. 28. 08:03","title":"Tovább bírja a telefonom, ha éjszakára kikapcsolom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Számos előrehaladott állapotban lévő, különböző – a mellet, a hólyagot vagy éppen a bőrt érintő – rákos daganatoktól szenvedő betegeknél megfigyelték, hogy áttétek képződnek a tüdejükben, és ezeket eddig nem tudták hatásosan kezelni. A Harvard Egyetem kutatói most újfajta gyógyítással próbálkoznak.","shortLead":"Számos előrehaladott állapotban lévő, különböző – a mellet, a hólyagot vagy éppen a bőrt érintő – rákos daganatoktól...","id":"201948_uj_tipusu_kemoterapia_nanokapszulakba_csomagolva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdcb0e7-f116-4c0d-a9bb-bb3131940c06","keywords":null,"link":"/360/201948_uj_tipusu_kemoterapia_nanokapszulakba_csomagolva","timestamp":"2019. november. 28. 16:00","title":"Tízszer tovább éltek túl az újfajta kemoterápiával kezelt rákbeteg egerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9124955-cc7b-4a46-be81-4cdce792d004","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nemrég Moszkvából Budapestre költözött Nemzetközi Befektetési Bank magyar alelnöke szerint azért a Putyin–Orbán találkozón merült fel először a költözés, mert mégiscsak illett tájékoztatni az orosz elnököt. Ráadásul a politikusok szeretnek sikereket bejelenteni. Bel- és külpolitikai ügyeket a bank nem kommentál, beleértve, hogy egyesek az orosz hírszerzés trójai falovának tartják őket. A támadások ugyanakkor a hírverés miatt még jól is jöhettek. Interjú a külügyi vonalról a bankhoz igazolt Laszlóczki Imrével.","shortLead":"A nemrég Moszkvából Budapestre költözött Nemzetközi Befektetési Bank magyar alelnöke szerint azért a Putyin–Orbán...","id":"20191128_iib_laszloczki_interju_putyin_orban_orosz_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9124955-cc7b-4a46-be81-4cdce792d004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802fbb32-80cf-46f9-aac7-e0b7359c5410","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_iib_laszloczki_interju_putyin_orban_orosz_bank","timestamp":"2019. november. 28. 14:40","title":"IIB-alelnök: Orbánnak illett szólnia Putyinnak, hogy Magyarország szívesen látja a bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal kidolgozottabbá teszi a játékban.","shortLead":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal...","id":"20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583202e3-aee6-4887-832b-c6508cd6217e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","timestamp":"2019. november. 27. 10:33","title":"Frissítették a Quake II-t, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kép is van, ahogy a kormányfő rápróbál a kultikus balkáni ételre.","shortLead":"Kép is van, ahogy a kormányfő rápróbál a kultikus balkáni ételre.","id":"20191128_orban_viktor_burek_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d344c8-eded-4a81-b9f6-c1c8681780af","keywords":null,"link":"/elet/20191128_orban_viktor_burek_horvatorszag","timestamp":"2019. november. 28. 09:57","title":"Orbán Viktor épp Horvátországban jár, bedobott egy bureket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan 60 éves műsorvezető szerint a 16 éves klímaaktivista megölte az autóshow-kat.","shortLead":"A hamarosan 60 éves műsorvezető szerint a 16 éves klímaaktivista megölte az autóshow-kat.","id":"20191128_Jeremy_Clarkson_Greta_Thunberg_egy_idiota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9533d300-a17d-4c56-bc48-270e026b8b20","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Jeremy_Clarkson_Greta_Thunberg_egy_idiota","timestamp":"2019. november. 28. 14:37","title":"Jeremy Clarkson: „Greta Thunberg egy idióta”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]