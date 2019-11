Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr következtében több száz beteg érintkezhetett különféle vírusokkal.","shortLead":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr...","id":"20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b055a16-e180-45ff-b6a9-d8133fee3442","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","timestamp":"2019. november. 27. 17:35","title":"Rosszul sterilizált eszközök miatt 1000 ember fertőződhetett meg HIV-vel az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de13f0c-4d73-4d9c-a3e2-9b4e856518a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt kér a Szegedi Tudományegyetem Szabó Bálinttól azokért az adatokért cserébe, amelyekből kiderülne, hogy valóban kormánypárti politikusokkal szerződtek-e. A szegedi képviselő a volt polgármesterjelölt cégével kötött szerződésről is kérdezett, de arra sem kapott választ, ezért pert indít.","shortLead":"Pénzt kér a Szegedi Tudományegyetem Szabó Bálinttól azokért az adatokért cserébe, amelyekből kiderülne, hogy valóban...","id":"20191127_Szazhuszezer_forintert_arulja_el_a_szegedi_egyetem_hogy_fideszes_kifizetohelykent_mukodike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de13f0c-4d73-4d9c-a3e2-9b4e856518a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c95ae-29f5-45ac-8e2b-00a2344bf5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Szazhuszezer_forintert_arulja_el_a_szegedi_egyetem_hogy_fideszes_kifizetohelykent_mukodike","timestamp":"2019. november. 27. 16:35","title":"Százhúszezer forintért árulná el a szegedi egyetem, hogy fideszes kifizetőhelyként működik-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","shortLead":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","id":"20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0ede00-6d8c-4a68-a59d-448b8b413faa","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","timestamp":"2019. november. 27. 09:50","title":"Élőben üldözte egy disznó a görög tévé riporterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak akik úgy vélik, az okostelefon ki- és bekapcsolása jót tesz a készüléknek, míg mások szerint épp ezzel rövidítjük le az élettartamát.","shortLead":"Vannak akik úgy vélik, az okostelefon ki- és bekapcsolása jót tesz a készüléknek, míg mások szerint épp ezzel...","id":"20191128_okostelefon_kikapcsolasa_okostelefon_elettartama_ki_kell_e_kapcsolni_az_okostelefont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1d3117-1d50-4c3a-9232-60fbde114fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_okostelefon_kikapcsolasa_okostelefon_elettartama_ki_kell_e_kapcsolni_az_okostelefont","timestamp":"2019. november. 28. 08:03","title":"Tovább bírja a telefonom, ha éjszakára kikapcsolom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3736b6c2-5342-448d-9ffa-26d1863ad942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy év munkájával sem tudta a rendőrség megállapítani, túlárazásnak számít-e, ha három telephely hómentesítéséért annyi pénzt kérnek, mint aminek a duplájából kijön egész Békéscsaba egy évi hóeltakarítása.","shortLead":"Négy év munkájával sem tudta a rendőrség megállapítani, túlárazásnak számít-e, ha három telephely hómentesítéséért...","id":"20191127_hotakaritas_rendorseg_nyomozas_tularazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3736b6c2-5342-448d-9ffa-26d1863ad942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aa0576-8d18-495f-8ead-17c775d292a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_hotakaritas_rendorseg_nyomozas_tularazas","timestamp":"2019. november. 27. 06:28","title":"25 millióért takarították a havat három telephelyről, a rendőrség nem tudja, ez túlárazás-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság a Látni és látszani kampány részeként rendezi meg a Light Friday-t.","shortLead":"A hatóság a Látni és látszani kampány részeként rendezi meg a Light Friday-t.","id":"20191127_Ingyen_oszt_lathatosagi_mellenyt_es_fenyvisszaverot_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855d1c71-b3c2-4478-a9fe-8df12a07ef14","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Ingyen_oszt_lathatosagi_mellenyt_es_fenyvisszaverot_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 27. 18:47","title":"Ingyen oszt láthatósági mellényt és fényvisszaverőt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af91ccc-be6f-4c64-9700-26e17702f976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a kormányhatározat a ferencvárosi követelések elfogadásáról. ","shortLead":"Megjelent a kormányhatározat a ferencvárosi követelések elfogadásáról. ","id":"20191127_atletika_stadion_csepel_ferencvaros_javaslatok_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af91ccc-be6f-4c64-9700-26e17702f976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fe7a93-51cb-46bd-b65a-44d337087eac","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_atletika_stadion_csepel_ferencvaros_javaslatok_kormany","timestamp":"2019. november. 27. 10:31","title":"Atlétika-stadion: elfogadta a kormány a ferencvárosi és csepeli javaslatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f397f45-da83-439e-a779-79eb0a3dc4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek közül 29 eset halállal végződött.","shortLead":"Ezek közül 29 eset halállal végződött.","id":"20191127_gazolas_zebra_gyalogatkelo_rendorseg_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f397f45-da83-439e-a779-79eb0a3dc4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74b6393-eead-4903-8c51-1de3da625efd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_gazolas_zebra_gyalogatkelo_rendorseg_statisztika","timestamp":"2019. november. 27. 16:55","title":"Csak zebrán 810 gyalogost gázoltak el idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]