Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","shortLead":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","id":"20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acf498-5b6b-4ee6-afce-235270e68fbe","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 29. 15:39","title":"Már egy kávé árával is beszállhat a Föld megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fekete Péntek ellen tüntettek Budapesten, porrá égett egy autó a Hegyalja úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A Fekete Péntek ellen tüntettek Budapesten, porrá égett egy autó a Hegyalja úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191129_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8600204-dd22-4484-a0b0-c8c3e58655b0","keywords":null,"link":"/360/20191129_Radar360","timestamp":"2019. november. 29. 17:30","title":"Radar360: Késelés a London Bridge-en, már nem titok a magyar Csernobil-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb58a47-d7b5-48ed-942d-b6926401b11f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A miniszterelnök már az együttműködési megállapodás előkészítésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. \r

","shortLead":"A miniszterelnök már az együttműködési megállapodás előkészítésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és...","id":"201948_seg_automotive_folytatodik_alekenyerezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb58a47-d7b5-48ed-942d-b6926401b11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11071752-cd4d-4e45-9030-8099d8ce407f","keywords":null,"link":"/360/201948_seg_automotive_folytatodik_alekenyerezes","timestamp":"2019. november. 29. 11:35","title":"Folytatódik a lekenyerezés: Újabb német óriáscéggel köt stratégiai megállapodást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Disney nagyvonalúan teljesítette a beteg rajongót ápoló hospice kérését.","shortLead":"A Disney nagyvonalúan teljesítette a beteg rajongót ápoló hospice kérését.","id":"20191129_Egy_haldoklo_Star_Warsrajongo_mindenki_masnal_hamarabb_megnezheti_az_uj_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183f5f8e-cf74-4c43-a7a8-b797e77acf2a","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Egy_haldoklo_Star_Warsrajongo_mindenki_masnal_hamarabb_megnezheti_az_uj_filmet","timestamp":"2019. november. 29. 14:06","title":"Egy haldokló Star Wars-rajongó mindenki másnál hamarabb megnézheti az új filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd816c3-0d85-4f4f-a7fc-291009e0a0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik fontos változás is hatályba lép jövőre a húsboltokban.","shortLead":"Egy másik fontos változás is hatályba lép jövőre a húsboltokban.","id":"20191130_Nem_csak_hus_zaszlo_is_lesz_a_hentespultban_januartol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd816c3-0d85-4f4f-a7fc-291009e0a0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b2c7e5-691a-4705-aebd-2fe7f52acd84","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_Nem_csak_hus_zaszlo_is_lesz_a_hentespultban_januartol","timestamp":"2019. november. 30. 09:58","title":"Nem csak hús, zászló is lesz a hentespultban januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási tanácsai, kellő iróniával. ","shortLead":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási...","id":"20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48920899-8d89-4afc-bc0f-8d86410879c6","keywords":null,"link":"/360/20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","timestamp":"2019. november. 29. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amíg Bayer Zsolt lelkisegélyt nyújt, Hadházy Ákos illemtanból korrepetál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A NER maga tette lehetővé, hogy föl lehessen lépni a sajtószabadságot sújtó házelnöki önkénnyel szemben. Azután fölébredtek…","shortLead":"A NER maga tette lehetővé, hogy föl lehessen lépni a sajtószabadságot sújtó házelnöki önkénnyel szemben. Azután...","id":"20191129_Schiffer_A_jogallam_tunekeny_pillanata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5b11d3-f732-4434-9b43-10e809a80c61","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Schiffer_A_jogallam_tunekeny_pillanata","timestamp":"2019. november. 29. 16:35","title":"Schiffer: A jogállam tünékeny pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik Istvánt váltja majd a volt főpolgármester-helyettes.","shortLead":"Hollik Istvánt váltja majd a volt főpolgármester-helyettes.","id":"20191129_szalay_bobrovniczky_alexandra_hollik_istvan_kormanyszovivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8e92e6-b11d-4d0b-b893-291a69d6d642","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_szalay_bobrovniczky_alexandra_hollik_istvan_kormanyszovivo","timestamp":"2019. november. 29. 19:10","title":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra kormányszóvivő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]