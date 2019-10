Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

„Nem a vég, a kezdet" – írják a most még elérhető, név nélküli cikkben. Szerintük „szelektív memóriájú emberek voksoltak", akikre hatott Borkai Zsolt ügye. Szerintük „szelektív memóriájú emberek voksoltak", akikre hatott Borkai Zsolt ügye. A Magyar Nemzet Borkaira tolja a vereséget Nemcsak a párt- és kormányszócső Magyar Nemzet, hanem a hvg.hu által megkérdezett fideszesek is a szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot okolják a párt vasárnapi választási kudarcáért. Arról, hogy már korábban le kellett-e volna mondani a győri polgármesternek, megoszlanak a párton belüli vélemények, de azt, hogy megtarthassa posztját a vasárnap újraválasztott politikus, egyetlen megkérdezett sem tarja elképzelhetőnek. "Nagyot hibázott az elnökség" - Borkai fejét követelik a fideszesek

2,78 millióan szavaztak 15 óráig. Alig marad el a rekordtól a választási részvétel

A globális szegénység enyhítéséért végzett munkájáért három közgazdász, Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael Kremer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Hogyan küzdhető le a szegénység? A Nobel-díjasok a nyomorban keresik a választ

Igen, a szavazólapot. Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?

A vasárnapi voksolás szerinte azt is bizonyítja, van értelme a Fidesz ellen szavazni. Sneider Tamás: A Jobbik megmutatta, hogy képes feléledni

A királynő beszédével megkezdődött az új ülésszak a brit parlamentben. A fő cél továbbra is a Brexit megvalósítása, ám az azonban távolról sem II. Erzsébettől függ, hogyan és mikor történhet meg. A fő cél továbbra is a Brexit megvalósítása, ám az azonban távolról sem II. Erzsébettől függ, hogyan és mikor történhet meg. Megszüntetné a Brexit után a szabad munkaerő-áramlást a brit kormány

A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze lehet hasonlítani egymással a mobilokat. Erről a listáról kiderül, melyik telefont érdemes megvennie, ha fontos a szép hangzás