[{"available":true,"c_guid":"d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazás és ónos eső nehezíti majd a közlekedést.\r

","shortLead":"Havazás és ónos eső nehezíti majd a közlekedést.\r

","id":"20191201_havazas_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d11a7c-8056-4efa-a605-753759c33906","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_havazas_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. december. 01. 13:56","title":"Két figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok hétfőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a79d35-e06e-499c-ab71-3fdf204bb8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","timestamp":"2019. december. 01. 14:30","title":"Bocskor Bíborka gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","shortLead":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","id":"20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721ead1-123d-490e-9f3c-f5e6e38b7526","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","timestamp":"2019. december. 02. 15:36","title":"Csak segíteni próbált az autós a többinek, de pillanatokon belül életveszélyben volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","shortLead":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","id":"20191202_havazas_havas_kepek_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8f7b1e-ea40-4a90-9bdc-275066359e05","keywords":null,"link":"/elet/20191202_havazas_havas_kepek_ho","timestamp":"2019. december. 02. 09:54","title":"Azért van ebben a havazásban valami varázslatos is – képek az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22c75ae-ff0a-44b0-952f-9f293cd830a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ügyészség szerint Virgil Griffith úgy tartott előadást Észak-Koreában a kriptovalutákról és a technológiáról, hogy arra semmilyen engedélye nem volt.","shortLead":"Az amerikai ügyészség szerint Virgil Griffith úgy tartott előadást Észak-Koreában a kriptovalutákról és...","id":"20191202_kriptovaluta_ethereum_penzmosas_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22c75ae-ff0a-44b0-952f-9f293cd830a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ce80cc-527b-4d4f-bbe0-102a7f5d579b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_kriptovaluta_ethereum_penzmosas_eszak_korea","timestamp":"2019. december. 02. 20:03","title":"Letartóztatták az Ethereum kutatóját, mert segített Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes ellenzéki párttal folytak egyeztetések Győrben, így sikerült konszenzusos jelöltet találni.","shortLead":"Az összes ellenzéki párttal folytak egyeztetések Győrben, így sikerült konszenzusos jelöltet találni.","id":"20191203_Megegyeztek_az_ellenzeki_partok_lesz_kozos_jeloltjuk_a_gyori_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef50666-3442-448b-b7f6-63749947dfc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Megegyeztek_az_ellenzeki_partok_lesz_kozos_jeloltjuk_a_gyori_valasztason","timestamp":"2019. december. 03. 07:33","title":"Megegyeztek az ellenzéki pártok, lesz közös jelöltjük a győri választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","shortLead":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","id":"20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697f890-28bb-4ba1-934e-c5888b71d240","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","timestamp":"2019. december. 03. 08:40","title":"Véget ért a közigazgatás újabb létszámstopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]