[{"available":true,"c_guid":"f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán kormány 10 évig tartó munkával szedegetné ki a több ezer fűtőelemet, amelyek még mindig a nyolc éve ezelőtt megsérült atomerőműben \"pihennek\".","shortLead":"A japán kormány 10 évig tartó munkával szedegetné ki a több ezer fűtőelemet, amelyek még mindig a nyolc éve ezelőtt...","id":"20191202_2021_fukusima_olvad_futoanyag_futoelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62db32c3-6cac-4952-a86f-2a7b194d8892","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_2021_fukusima_olvad_futoanyag_futoelem","timestamp":"2019. december. 02. 15:03","title":"2021-ben nekilátnak a leolvadt fukusimai fűtőelemek eltávolításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","shortLead":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","id":"20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e303d-7369-49e7-8227-d98ae2efc301","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","timestamp":"2019. december. 03. 05:34","title":"100 százalékos büntetővámmal fenyegetik az amerikaiak Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","shortLead":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","id":"20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb3b9b-0faa-4b23-bbf3-3c01ca21a983","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","timestamp":"2019. december. 03. 11:44","title":"Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a salgótarjáni kórház pénzügyei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára toborzókampányba kezd a BMW Debrecenben.","shortLead":"Nemsokára toborzókampányba kezd a BMW Debrecenben.","id":"20191203_debrecen_bmw_gyar_epitkezes_2020_tavasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060253d-8a8a-4029-8076-f2c2e9ac0bb7","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_debrecen_bmw_gyar_epitkezes_2020_tavasz","timestamp":"2019. december. 03. 11:22","title":"Jövő tavasszal kezdik a debreceni BMW-gyár építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis láthatunk generációról generációra átívelő szenvedélybetegségeket – mutat rá új könyvében a szenvedélybetegekkel foglalkozó klinikai szakpszichológus, Kapitány-Fövény Máté. 