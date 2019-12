A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.

Bár az ujjlenyomat általi ellenőrzés nagyobb fokú védelmet nyújt, mint a hagyományos jelkód, ezt sem lehetetlen átverni. Erre már többször láthattunk példát. A Qualcomm most olyan újdonsággal állt elő, amely a cég szerint sokkal biztonságosabb, mint az eddig alkalmazott változatok.

A 3D Sonic Max nevű fejlesztés ugyanis egyszerre akár két ujjlenyomattal is elboldogul. A felület, amely az ujja(ka)t vizsgálja, sokkal nagyobb, ami két szempontból is előnyös: az azonosítás pontosabban végezhető, a minta pedig nagyobb méretben rögzíthető, ami természetesen a feltörés esélyét is csökkenti.

A 3D Sonic Max a Qualcomm ugyanilyen elven működő ötletének, a 3D Sonic Sensor továbbfejlesztett változata. Utóbbi megoldást éppen egy éve mutatta be a processzorairól is ismert vállalat. Az olvasó érdekessége, hogy ultrahangra, illetve a felhasználó ujjáról visszaverődő hanghullámok épít, így pedig folyadékok, például a víz sem jelent neki akadályt.

A szenzorral mindezek ellenére akadtak problémák, de a tervezők állítják: a most bemutatott, második generációs változatban ezeket mind orvosolták.

A CNet-nek nyilatkozó Qualcomm-illetékes szerint a szakembereknek a kijelzővédő fóliákból adódó problémákon is sikerült úrrá lenniük. Ez a gond a Samsung Galaxy S10-es és Note10-es mobiljait érintette, kiderült ugyanis, hogy ha olcsó(bb) fólia van a telefon képernyőjén, az ujjlenyomat-olvasó nem úgy viselkedik, ahogy azt elvárnánk tőle.

A The Verge megjegyzi, bár a Qualcomm fejlesztése modernebbnek tűnik elődjénél, az olvasás sebessége nem változott.

Az új szenzor a jövőre, vagyis 2020-ban megjelenő készülékekben debütálhat. A szenzort a kijelző alá, de a mobil hátlapjára is be lehet építeni. Azt még nem tudni, mely gyártók fogják alkalmazni, de valószínű, hogy az új Galaxy S11-ben már ez a megoldás dolgozik majd.

