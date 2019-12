Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem etikai bizottsága megtartotta második ülését Gothár Péter zaklatási ügyében.\r

","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem etikai bizottsága megtartotta második ülését Gothár Péter zaklatási ügyében.\r

","id":"20191205_gothar_peter_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_etikai_bizottsag_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2615b12c-1598-4c67-a2e0-c69afa1deb2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_gothar_peter_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_etikai_bizottsag_meghallgatas","timestamp":"2019. december. 05. 05:37","title":"Meghallgatta Gothárt, de még nem döntött róla az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","shortLead":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","id":"20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc9f36-8591-47b7-b3c3-04a9c818ac92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","timestamp":"2019. december. 03. 18:05","title":"Mutatunk egy céget, ahol mindenki annyi szabadságot vesz ki, amennyit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon, költségtérítés, kíséret és napidíj is szerepel egy törvényjavaslatban, amit Gulyás Gergely nyújtott be.","shortLead":"A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon...","id":"20191205_Ader_felesege_is_kaphat_napidijat_titkarsagot_es_hivatali_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd08efcb-e26d-498c-8b56-099173a3f308","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Ader_felesege_is_kaphat_napidijat_titkarsagot_es_hivatali_autot","timestamp":"2019. december. 05. 07:08","title":"Áder felesége is kaphat napidíjat, titkárságot és hivatali autót januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc31224-a7b9-40aa-9ca0-caf0190b430b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési szervezetek már korábban sem örültek annak, hogy milyen helyre szeretné a kormány a Galvani hidat megépíttetni, most a főváros új helyet kérhet.","shortLead":"A közlekedési szervezetek már korábban sem örültek annak, hogy milyen helyre szeretné a kormány a Galvani hidat...","id":"20191204_Karacsonyek_felulvizsgalnak_hol_legyen_az_uj_Dunahid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fc31224-a7b9-40aa-9ca0-caf0190b430b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbf1880-a19d-4a9b-9750-bd3a768d64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Karacsonyek_felulvizsgalnak_hol_legyen_az_uj_Dunahid","timestamp":"2019. december. 04. 21:51","title":"Karácsonyék felülvizsgálnák, hol legyen az új Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","shortLead":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","id":"20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4bd89b-d14a-4e61-b388-83c79a10adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","timestamp":"2019. december. 04. 17:19","title":"Tíz évig trükköztek a riasztók forgalmazói, félmilliárdosnál is nagyobb bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7f2b42-c186-4243-8679-d8f685539895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi esett egymásnak egy budapesti parkban, hárman pedig tőlük két lépésre, egy padról figyelték, ahogyan az egyik csaknem agyonveri a másikat. Aztán megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Két férfi esett egymásnak egy budapesti parkban, hárman pedig tőlük két lépésre, egy padról figyelték, ahogyan az egyik...","id":"20191204_Durva_verekedest_rogzitett_egy_terfigyelo_kamera_Zugloban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7f2b42-c186-4243-8679-d8f685539895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c825e4b-4959-4938-855a-e3e4840bd85c","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Durva_verekedest_rogzitett_egy_terfigyelo_kamera_Zugloban__video","timestamp":"2019. december. 04. 11:50","title":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera Zuglóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffefa3c-dae3-4d51-bda0-3c3bb5604acd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"December 4-én ünnepli hetvenéves születésnapját Jeff Bridges. Fél tucat Oscar-jelölés, négy zenei album, egy könyv, Barack Obama elismerése és egy kiegyensúlyozott házasság fért ebbe a 70 évbe. ","shortLead":"December 4-én ünnepli hetvenéves születésnapját Jeff Bridges. Fél tucat Oscar-jelölés, négy zenei album, egy könyv...","id":"20191204_Te_jo_eg_70_eves_a_Toki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ffefa3c-dae3-4d51-bda0-3c3bb5604acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab856d6c-dd8d-428f-a590-0ef77f930a9b","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Te_jo_eg_70_eves_a_Toki","timestamp":"2019. december. 04. 09:15","title":"Te jó ég, 70 éves a „Töki”!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bcc0cf-84df-449f-945f-f790c590a88e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes összetételű Médiatanács az állami hírcsatorna egyik adását vizsgálta, amely az MTVA-székházból kidobott ellenzéki képviselők ügyében ellenzékieket meg sem szólaltatott. ","shortLead":"A fideszes összetételű Médiatanács az állami hírcsatorna egyik adását vizsgálta, amely az MTVA-székházból kidobott...","id":"20191205_A_Mediatanacs_szerint_az_kiegyensulyozott_tajekoztatas_ha_csak_a_kozmedia_ugyvedei_beszelnek_egy_ugyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bcc0cf-84df-449f-945f-f790c590a88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30285ce4-215f-438b-a0d0-b99652aa03e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_A_Mediatanacs_szerint_az_kiegyensulyozott_tajekoztatas_ha_csak_a_kozmedia_ugyvedei_beszelnek_egy_ugyrol","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"A Médiatanács szerint az kiegyensúlyozott tájékoztatás, ha csak a közmédia ügyvédei beszélnek egy ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]