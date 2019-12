Képzeljen el egy autót. Benne ül, halad előre, de a műszerfalán nem lát semmit. Sem a kilométerórát, sem az esetlegesen felvillanó hibajelzéseket, de nincs jelzés a rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségéről sem – bármely adatot csak akkor tudhatja meg, ha bemegy a járművel egy speciális műhelybe. A példa nem életszerű, de a hasonlat kétségtelenül megállja a helyét, Meskó Bertalan szerint pontosan így működik a testünk, így működünk mi a mai, klasszikus egészségügyi modellben.

Az orvosi futurológus minap, a Telekom által szervezett, Most Fórum című rendezvénysorozat idei záróeseményén beszélt arról, miként is alakíthatja át a technológia az egészségünkhöz való hozzáállásunkat, így aztán az egész egészségügyi rendszert. Meskó szerint az autós példához hasonlóan működünk: a mindennapi életben lényegében vakon vezetünk, hiszen fogalmunk nincs testünk értékeiről, melyek visszajelzést adnak egészségi állapotunkról.

Meskó Bertalan beszél az egészségügy változásairól © Magyar Telekom

A szakember úgy véli, a küszöbén állunk annak, hogy tömegek elégeljék meg a helyzetet, miután ráébrednek, mennyivel több dologgal lehetnének tisztában a technológia segítségével, akár saját magukat, akár a világot illetően. Már ma is rengeteg olyan eszköz van, mellyel otthon vagy akár útközben folyamatosan rámérhetünk aktuális értékeinkre. Ha nem is kórházi minőségben tárul elénk a kép – és főleg nem használható önkezeléshez –, sokkal önállóbbak lehetünk, mint eddig bármikor. Példaként sorolhatjuk a mostanság a félokos órák által is kínált alvásmonitorozást, a napközbeni folyamatos pulzus- és vérnyomásmérés lehetőségét, illetve az órával vagy kis otthoni kütyüvel elvégezhető (egyszerűsített) EKG-vizsgálatot – többek között. Az újabb és újabb eszközök megjelenése, a technológiai fejlődés jelenti mindennek a mozgatórugóját, de a változás valójában kulturális – véli az orvosi jövőkutató.

A telekomos rendezvény mottója szerint a homo sapiens után a homo digitalis lehet a következő korszak emberének neve. Meskó Bertalan úgy látja, hogy aki mindenképpen ellen szeretne állni a változásnak, az éppen megteheti, de tömegekre vetítve ez már nem biztos, hogy igaz. Mert ugyan továbbra is megmarad az egyén döntési szabadsága, hogy technológiai segédeszközök nélkül éljen, de ezzel olyan, egyre komolyabb lehetőségektől zárja el magát, hogy valójában egyre kevesebb döntési szabadsága van az embernek – alghanem ez a "kellemes kényszer" vezeti majd az átalakulásokat.

Meskó szerint egyébként a változást alig-alig lassítja csak az, hogy a szabályozó hatóságok nehezen tudják lekövetni a fejlődés sebességét. Azt mondta:

"ha rájössz, hogy létezik egy egészségügyi kérdésedre vagy problémádra technológiai megoldás, nem fogsz várni a szabályozásra".

A Telekom Most Fóruma egyébként csak az idei szezonra ért véget, a vállalat ígérete szerint 2020-ban újabb, a digitalizáció témakörét kutató eseményekkel jelentkezik majd.

