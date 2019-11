Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szerint nincs akadálya az üres álláshelyek betöltésének, csak azt akarják, hogy ez kontrolláltan történjen. ","shortLead":" Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szerint nincs akadálya az üres álláshelyek betöltésének, csak azt akarják...","id":"20191112_AEEK_Nincs_letszamstop_a_korhazakban_fel_lehet_venni_embereket_ha_arra_szukseg_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67085ff-858f-4c43-bd67-20696fae1d79","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_AEEK_Nincs_letszamstop_a_korhazakban_fel_lehet_venni_embereket_ha_arra_szukseg_van","timestamp":"2019. november. 12. 12:24","title":"A fenntartó szerint nincs létszámstop, fel lehet venni embereket a kórházakba, „ha szükséges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség vesződhet a legkisebb súlyú szabálysértésekkel, több igazolványt váltanának ki az e-személyivel – ilyen nagyszabású változtatásokat tartalmaz a birtokunkba került, még titkos kormányzati előterjesztés. A javaslatcsomag az Orbán-kormány újításaként felállított kormányhivatali rendszert racionalizálná, közben viszont elismerik, jelenleg milyen felesleges bürokratikus köröket futtatnak az emberekkel, mert nem építették ki a megfelelő informatikai hátteret. ","shortLead":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség...","id":"20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6620a4c9-3ac1-46a1-8954-73a70111513a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","timestamp":"2019. november. 12. 06:30","title":"Radikálisan átszabná saját hivatalait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed457e4c-d2d7-465b-b045-76c61e5c4753","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új képernyőképeket adott ki a Windows-gyártó repülős szimulátoráról. A Microsoft Flight Simulator több mint remek grafikával érkezik.","shortLead":"Új képernyőképeket adott ki a Windows-gyártó repülős szimulátoráról. A Microsoft Flight Simulator több mint remek...","id":"20191111_microsoft_flight_simulator_screenshot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed457e4c-d2d7-465b-b045-76c61e5c4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b833e4ab-5b67-4fdc-b559-471d19af6105","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_microsoft_flight_simulator_screenshot","timestamp":"2019. november. 11. 20:15","title":"Ha kedveli a repülőket, a Microsoft új játékát képtelen lesz letenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff302e9-60dc-4fe9-87db-0c29c3fc619f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több rendőr is megsérült a robbanásban.","shortLead":"Több rendőr is megsérült a robbanásban.","id":"20191113_Ongyilkos_merenylo_robbantotta_fel_magat_Indoneziaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff302e9-60dc-4fe9-87db-0c29c3fc619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5edaece9-afc2-429f-9528-3cbad43a24af","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Ongyilkos_merenylo_robbantotta_fel_magat_Indoneziaban","timestamp":"2019. november. 13. 06:11","title":"Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","shortLead":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","id":"20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805eb4f5-e63f-4018-8a91-b284904775e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","timestamp":"2019. november. 12. 17:20","title":"Ismét ugrott egy szintet az ingatlanok ára, Budán egy átlagos téglalakás már 60 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e90616-dda9-42e6-b953-a2944da751ee","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az első példányok napokon belül forgalomba állhatnak. ","shortLead":"Az első példányok napokon belül forgalomba állhatnak. ","id":"20191113_Tobbszaz_uj_busz_erkezik_a_Volanbuszhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e90616-dda9-42e6-b953-a2944da751ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637b4910-5d22-4161-ac0f-cfeb26822a21","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tobbszaz_uj_busz_erkezik_a_Volanbuszhoz","timestamp":"2019. november. 13. 15:48","title":"Több száz új busz érkezik a Volánbuszhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bélfertőzésről, akár vérmérgezésről, akár a kórokozók által okozott fertőzésekről van szó, emelkedő tendencia figyelhető meg.","shortLead":"Akár bélfertőzésről, akár vérmérgezésről, akár a kórokozók által okozott fertőzésekről van szó, emelkedő tendencia...","id":"20191112_Folyamatosan_emelkedik_a_korhazi_fertozesek_szama_15_ezren_betegedtek_meg_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92baa07-fcb1-46e5-9479-d5b5fc6971fd","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Folyamatosan_emelkedik_a_korhazi_fertozesek_szama_15_ezren_betegedtek_meg_tavaly","timestamp":"2019. november. 12. 11:55","title":"Tavaly 541-en haltak meg kórházi fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","shortLead":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","id":"20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098efa63-5d9a-4a44-b2f1-96f95def22da","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","timestamp":"2019. november. 12. 15:28","title":"Európai Bizottság előtt a magyar szennyvízbotrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]