Larry Page és Sergey Brin múlt héten jelentették be, hogy távoznak a hivatalosan Alphabet névre hallgató nagy Google-birodalom éléről. A változással az eddig csak közvetlenül a kereséssel foglalkozó Google-t vezető (cikkünk nyitóképén látható) Sundar Pichai szerepköre is módosul: már nem csak a kereső dolgait irányítja, az Alphabet vezetői székébe is ő ül be.

Page és Brin soha nem vágytak reflektorfényre, így az évek alatt óriási sikereket (és ennél jóval több pénzt) elérő Google különféle bejelentéseinél sem voltak jelen. A háttérből figyeltek, és egyeztettek, ha kellett – emlékeztet a Wired újságírója. Szerinte Page és Brin távozása egy jól kigondolt stratégia lehet: nem kell odafigyelniük a kényes ügyekre, és felelősséget vállalniuk. Page már a tavalyi washingtoni meghallgatás kihagyásával erős üzenetet küldött az amerikai szenátoroknak. Ez volt az az ügy, amikor számos technológiai óriás mellett a Google-t is meghallgatta volna a bizottság az adatok feldolgozásáról, ám Page nemet mondott, és a cég egy képzett ügyvédjét akarta küldeni maga helyett. A szenátorok azonban elutasították azt.

A Wired szerzője szerint érdemes azt is megvizsgálni, milyen ügyekkel kényszerült szembenézni a Google, és azt is, ki tartotta értük a hátát. A kulcsszó: Pichai. Ebből azt gondolhatnánk, hogy a vezérigazgató maga kérte Page-től és Brintől a pozíciót, arra hivatkozva, hogy tetteivel kiérdemelte azt. Ám a valóság egész más mutat: az alapítók érinthetetlenek akarnak maradni, így jobb, ha a pofonokat olyanra bízzák, aki már eddig is sokat kapott: Pichaira.

A 43 éves igazgatóra ráadásul könyörtelen időszak vár: egyszerre kell megküzdenie a vállalat szétdarabolását szorgalmazó erőkkel és megakadályozni, hogy Amerika ne gátolja az Android biztosítását Kína számára, hiszen a kereskedelmi háború nem ért véget, csak épp szünetet tart.

