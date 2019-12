Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig a levegőben maradni.","shortLead":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig...","id":"20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a751868c-5052-4cb6-96df-e7be5c2f2d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","timestamp":"2019. december. 11. 06:17","title":"Áttörés: a levegőbe emelkedett a világ első elektromos utasszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkérdezték az uniós tagországok polgárait, hogy az Európai Parlamentnek milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia.","shortLead":"Megkérdezték az uniós tagországok polgárait, hogy az Európai Parlamentnek milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia.","id":"20191210_emberi_jogok_szolasszabadsag_eurobarometer_felmeres_unios_atlag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9ede6-70a0-4993-809a-2c46e5eb6324","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_emberi_jogok_szolasszabadsag_eurobarometer_felmeres_unios_atlag","timestamp":"2019. december. 10. 13:40","title":"Az emberi jogok védelme jobban, a szólásszabadság kevésbé érdekli a magyarokat uniós átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","shortLead":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","id":"20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764f7b2-dc66-43a2-880f-f662960beeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","timestamp":"2019. december. 10. 12:55","title":"Kovács Zoltán értelmezésében az EU Tanácsa egy Soros-zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea5e949-0bc8-4604-9d8b-1d7d86d3965b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti rendőrök hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban. Razziájukról válogatásvideót készítettek, amelyben három percben 15 szabálytalanságot mutatnak meg.","shortLead":"A budapesti rendőrök hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban...","id":"20191210_rendorseg_kozlekedes_szabalytalansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea5e949-0bc8-4604-9d8b-1d7d86d3965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612de864-05e2-4c06-92ef-3a163e50df7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_rendorseg_kozlekedes_szabalytalansag","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Közlekedési pofátlan(tan)ítást végzett a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság nyomozói épp akkor csaptak le a pomázi raktárra, amikor a csempészek \"árut\" pakoltak.","shortLead":"Az adóhatóság nyomozói épp akkor csaptak le a pomázi raktárra, amikor a csempészek \"árut\" pakoltak.","id":"20191211_Cigarettacsempeszekre_csapott_le_a_NAV_vegul_talaltak_33_kilo_fuvet_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c876d2-94e2-46f5-b8b5-91eb29eb2896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Cigarettacsempeszekre_csapott_le_a_NAV_vegul_talaltak_33_kilo_fuvet_is","timestamp":"2019. december. 11. 09:21","title":"Cigarettacsempészekre csapott le a NAV, végül találtak 33 kiló füvet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe kapaszkodnak a kormánypárti politikusok. L. Simon László szerint komolytalan arról vitázni, ami benne sincs a jelenlegi tervezetben. A KDNP-s Nacsa Lőrinc pedig azzal jött, lehet, az eredeti javaslatot egy referens állította össze, az nem a kormány álláspontja.","shortLead":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe...","id":"20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee5858b-8534-43fa-a015-761bc8719551","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","timestamp":"2019. december. 10. 21:46","title":"Minden erejével tagadja a Fidesz, hogy ennél is radikálisabban át akarta szabni a kulturális életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte igazságtalan és ostoba dolog a színházi szakma egészére kivetíteni a Gothár-ügyet.","shortLead":"Szerinte igazságtalan és ostoba dolog a színházi szakma egészére kivetíteni a Gothár-ügyet.","id":"20191212_Rudolf_Peter_A_szinhaz_nem_a_ferto_melegagya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9733d686-9a28-4620-a25d-d323c1cbda3f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Rudolf_Peter_A_szinhaz_nem_a_ferto_melegagya","timestamp":"2019. december. 12. 11:07","title":"Rudolf Péter: A színház nem a fertő melegágya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]