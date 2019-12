Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19745d2d-9e0f-45bc-9377-95e957aae424","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre gyakorolt nyomás miatt két vádpontot fogalmaz meg Donald Trump ellen a demokrata többségű képviselőház, s ha megszavazza, az új év az elnök felmentéséről szóló tárgyalással indulhat a szenátusban.","shortLead":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre gyakorolt nyomás miatt két vádpontot fogalmaz meg Donald Trump ellen a demokrata...","id":"20191211_Mindenki_elkonyvelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19745d2d-9e0f-45bc-9377-95e957aae424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d320cf2-4337-49a2-aff0-f6b8890531ba","keywords":null,"link":"/360/20191211_Mindenki_elkonyvelte","timestamp":"2019. december. 11. 15:30","title":"Az évtized politikai meccse következik Trump és a demokraták között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba3b994-7135-4c3f-876c-3ce5c8a6e1b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól.","id":"20191211_Benezett_a_forint_330_ala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba3b994-7135-4c3f-876c-3ce5c8a6e1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2dbdf5-9730-40af-9d62-f412f06a74b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Benezett_a_forint_330_ala","timestamp":"2019. december. 11. 17:23","title":"Benézett 330 alá a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata sokkal strapabíróbb lesz, mint a jelenlegi modell.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata sokkal strapabíróbb lesz...","id":"20191212_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ultravekony_uveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a897116-13bb-48cb-aaf0-cc1d5ea8fa5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ultravekony_uveg","timestamp":"2019. december. 12. 08:33","title":"Speciális kijelzőt kaphat a Samsung Galaxy Fold 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5957fe-4ca6-4c41-b32b-34c3c20dc63f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem tartóztattak még le Mexikóban egykor ennyire fontos pozíciót betöltő embert, de úgy tűnik, a drogellenes háború első embere is megvásárolható.","shortLead":"Soha nem tartóztattak még le Mexikóban egykor ennyire fontos pozíciót betöltő embert, de úgy tűnik, a drogellenes...","id":"20191211_Borondben_kapta_a_kenopenzt_a_mexikoi_rendorfonok_a_drogkartelltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5957fe-4ca6-4c41-b32b-34c3c20dc63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9e74f-a493-460d-bc32-a360ea0ce61f","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Borondben_kapta_a_kenopenzt_a_mexikoi_rendorfonok_a_drogkartelltol","timestamp":"2019. december. 11. 18:08","title":"Bőröndben kapta a kenőpénzt a mexikói rendőrfőnök a drogkartelltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított.","id":"20191210_biogaz_uzem_felpec_elektromos_aram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cd3832-67f6-45df-b106-0e465c5805d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_biogaz_uzem_felpec_elektromos_aram","timestamp":"2019. december. 10. 17:38","title":"Évek óta működnie kellene, de még nem indult be a felpéci erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decemberhez képest enyhe marad az idő, akár 8 fok is lehet. Éjjel viszont a fagy se kizárt.","shortLead":"Decemberhez képest enyhe marad az idő, akár 8 fok is lehet. 