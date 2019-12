Már egy éve ismert, hogy új Office-ikonokon dolgozik a Microsoft, most pedig további 100, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ikonok áttervezéséről számoltak be. Még a Windows-logót is frissítik.

© Microsoft

A cél az volt, hogy az ikonok hitelesen képviseljék a termékeket, illetve az egyre meghatározóbbá váló Microsoft-márkát, mindamellett nem akartak radikális változtatásokat. A tervezés során a világ minden tájáról megkérdeztek felhasználókat, hogy mi az, amit nem szeretnek (lapos alakzatok, bágyadt színek), és mi az, amit igen (mélység, mozgás, vibráló színek). Mindezt figyelembe is vették. Az ikonokat a 2017-ben bevezetett Fluent Design tervezési nyelv segítségével készítették. Ez a formatervezés – hangsúlyozta akkoriban a Microsoft – öt alapelemből áll: fény, mélység, mozgás, anyag és méretarány. Az elemeknek képesnek kell lenniük arra, hogy reagáljanak a megvilágításra, és a rétegek akár különböző mélységűek is lehetnek. Az egyes rétegek manipulálhatók mondjuk animáció céljából, míg a különböző anyagok különböző módon verik vissza, illetve nyelik el a fényt.

© Microsoft

Az új ikonok a fentieknek megfelelően kombinálják a mélységet, a színátmeneteket és a lágy széleket, kifejezetten barátságosabb megjelenést nyújtva, mint a Metro-tervezés szülöttei. Mindez már csak azért is előnyös, mert a Microsoft arra számít, hogy ezt a tervezési nyelvet nemcsak a Windowson, hanem az Xboxon és a HoloLense-en is használja majd.

Az új ikonok között ott van a felfrissített Windows-logó is, amelynél nincs radikális változás, bár a monokróm kivitel kék színátmenetesbe megy át: mind a négy negyed más (kék) színű. A sarkok enyhén lekerekítettek, a színátmenetek lágyak. Azt egyelőre még nem tudni, hogy mikor érkeznek az új logók a Windows-alkalmazásokhoz és -szolgáltatásokhoz, a Microsoft a „hamarosant” ígéri. Ami az új Windows-logót illeti: talán épp a Windows 10X bevezetése lehet majd a jó alkalom a frissítésre.

Ha máskor is tudni szeretne a Windows változásairól, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.