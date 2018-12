Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleményében azt írja, a túlórakeret növelése egyenlő a kizsákmányolással, amit senki nem nézhet tétlenül.","shortLead":"A szervezet közleményében azt írja, a túlórakeret növelése egyenlő a kizsákmányolással, amit senki nem nézhet tétlenül.","id":"20181204_Az_Ertelmisegi_Szakszervezet_is_tuntet_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32acb642-5023-4e4f-8afe-2ed124972974","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Az_Ertelmisegi_Szakszervezet_is_tuntet_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 04. 09:27","title":"Az Értelmiségi Szakszervezet is tüntet a \"rabszolgatörvény\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","shortLead":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","id":"20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c124ab58-33fc-4a9e-8cfd-33e01f3e7441","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 15:08","title":"Az egyik legjobb triatlonos szerint válságban van a sportág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b679ee9-f40d-497e-9373-55d9c4bc53ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","timestamp":"2018. december. 04. 12:02","title":"Több mint 30 év után összeáll az eredeti Dinamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","shortLead":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","id":"20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ed5c8-46e3-4690-8d34-01126b79507f","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","timestamp":"2018. december. 04. 16:52","title":"Rajongók, figyelem: André Aciman épp a Szólíts a neveden folytatását írja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","shortLead":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","id":"20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd060e-75d4-4314-8412-96cabf36218b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 05. 06:20","title":"Kártérítési pert indíthat a CEU a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","id":"20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbffad6f-e889-4228-8261-4af2d56196e8","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","timestamp":"2018. december. 05. 14:57","title":"Hiába az egyre aggasztóbb eredmények, a szülők elégedettek a gyerekük iskolájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee059e4-d33c-4e0b-a152-730fe3df912c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plafon még hónapokkal ezelőtt szakadt be, most azért feldíszítették. ","shortLead":"A plafon még hónapokkal ezelőtt szakadt be, most azért feldíszítették. ","id":"20181205_Karacsonyi_diszt_kapott_a_leszakadt_plafont_tarto_rud_egy_szolnoki_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee059e4-d33c-4e0b-a152-730fe3df912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a765ce-5875-4773-a870-63fe66b208b4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Karacsonyi_diszt_kapott_a_leszakadt_plafont_tarto_rud_egy_szolnoki_iskolaban","timestamp":"2018. december. 05. 12:35","title":"Karácsonyi díszt kapott a leszakadt plafont tartó rúd egy szolnoki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]