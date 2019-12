Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","shortLead":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","id":"20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fe5a83-772e-4194-9417-035d37083804","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","timestamp":"2019. december. 13. 05:52","title":"A republikánusok frakcióvezetője szerint Trumpot nem lehet elmozdítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea36cea-5a3b-4b11-a7f9-750ed03a5d59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért három cég is Magyarországon értékesítene hidrogénmeghajtású drónokat, amelyek sokkal tovább képesek repülni, mint a ma kapható eszközök.","shortLead":"Valamiért három cég is Magyarországon értékesítene hidrogénmeghajtású drónokat, amelyek sokkal tovább képesek repülni...","id":"20191212_hidrogenmeghajtasu_dron_drontechnologia_hycopter_hidrogen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea36cea-5a3b-4b11-a7f9-750ed03a5d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb5665-b168-4be5-bc31-a7c5b1cf105b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_hidrogenmeghajtasu_dron_drontechnologia_hycopter_hidrogen","timestamp":"2019. december. 12. 18:03","title":"Magyarországra hozzák a jövő drónjait, ezek már sokkal tovább repülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint Magyarország nemcsak szavakkal, hanem már tettekkel is bizonyította klímavédelmi elkötelezettségét.","shortLead":"A kormány szerint Magyarország nemcsak szavakkal, hanem már tettekkel is bizonyította klímavédelmi elkötelezettségét.","id":"20191212_klimasemlegesseg_magyar_kormany_unios_klimaegyezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2b4a8d-2698-47cc-a903-d6dd69dc42fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_klimasemlegesseg_magyar_kormany_unios_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. december. 12. 14:07","title":"Négy feltételt szab a kormány az EU-s klímaegyezmény aláírására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent összefüggésbe hoztak már a szív egészségével, és egy tíz évig tartó koreai kutatás a fogmosást is a listához adta.","shortLead":"Sok mindent összefüggésbe hoztak már a szív egészségével, és egy tíz évig tartó koreai kutatás a fogmosást is...","id":"20191212_fogmosas_gyakorisaga_szivelegtelenseg_kockazata_osszefugges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301ef24-6f23-4769-9302-02f629029ca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_fogmosas_gyakorisaga_szivelegtelenseg_kockazata_osszefugges","timestamp":"2019. december. 12. 08:03","title":"Csak egyszer mos fogat naponta? Lehet, hogy van egy szívtelenül rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államfő több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő, az Országgyűlésben kedden megszavazott jogszabállyal, ezért megfontolásra visszaküldte azt a törvényhozásnak.","shortLead":"Az államfő több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő...","id":"20191212_ader_janos_allamfo_visszakuldott_torveny_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd28bf-65bd-499b-8923-dfa7e4032fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_ader_janos_allamfo_visszakuldott_torveny_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 12. 12:27","title":"Áder visszaküldött egy törvényt az Országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abu-Dzabiban terjeszkedik a magyar kötődésű cég.","shortLead":"Abu-Dzabiban terjeszkedik a magyar kötődésű cég.","id":"20191212_wizz_air_abu_dzabi_terjeszkedes_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77762c27-d500-41b7-b293-a97cc2c00560","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_wizz_air_abu_dzabi_terjeszkedes_legitarsasag","timestamp":"2019. december. 12. 12:14","title":"Új légitársaságot alapít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd720f9-cb72-4405-8b67-0a7471106718","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Már csak pár hét van hátra 2019-ből, így itt az ideje körbenézni, hogy milyen újdonságokra, izgalmas fejlesztésekre számíthatunk jövőre. ","shortLead":"Már csak pár hét van hátra 2019-ből, így itt az ideje körbenézni, hogy milyen újdonságokra, izgalmas fejlesztésekre...","id":"samsungbch_20191213_geek_cyberpunk_technologia_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd720f9-cb72-4405-8b67-0a7471106718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3638f6c9-65a3-4161-97f8-594929d3aabc","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191213_geek_cyberpunk_technologia_2020","timestamp":"2019. december. 13. 07:30","title":"5 fejlesztés, ami megdobogtatja a geekek szívét 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobban terjednek az online kapcsolódó intelliegnes készülékek (IoT-eszközök), és újabb célpontot jelentenek a hackereknek. Azonban más veszély is leselkedik itt, és épp ettől óvná a felhasználókat az FBI portlandi irodája.","shortLead":"Egyre jobban terjednek az online kapcsolódó intelliegnes készülékek (IoT-eszközök), és újabb célpontot jelentenek...","id":"20191212_fbi_figyelmeztetes_iot_intelligens_eszkozok_vedelme_router_wifi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cb94f1-b3b2-41b5-bc81-23a2b38ef7a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_fbi_figyelmeztetes_iot_intelligens_eszkozok_vedelme_router_wifi","timestamp":"2019. december. 12. 09:03","title":"Wifit használ otthon? Nézzen körül a routernél, javasolja az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]