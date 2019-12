Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország – saját afrikai befolyásának növelése érdekében – újra engedélyezné, hogy exportálták a Közép-afrikai Köztársaságból az úgynevezett „véres gyémántokat”, azaz azokat a drágaköveket, amelyeket általában illegális módon hoznak a felszínre, s a bevételből a hosszú ideje elhúzódó harcokban résztvevő milíciákat finanszírozzák. Az USA és az EU ellenzi az orosz javaslatot.","shortLead":"Oroszország – saját afrikai befolyásának növelése érdekében – újra engedélyezné, hogy exportálták a Közép-afrikai...","id":"20191215_Oroszorszag_engedelyezne_a_veres_gyemantok_exportjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebda54d-3baf-4a81-b146-a31ffa97c868","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Oroszorszag_engedelyezne_a_veres_gyemantok_exportjat","timestamp":"2019. december. 15. 13:09","title":"Oroszország engedélyezné a „véres gyémántok” exportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37ac34f-b44c-4f15-a14e-17b0988474ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vincent Cassel elvezet az autisták különös, felfoghatatlan világába az Életrevalók alkotóinak igaz történeten alapuló vígjátékában.","shortLead":"Vincent Cassel elvezet az autisták különös, felfoghatatlan világába az Életrevalók alkotóinak igaz történeten alapuló...","id":"201950_film__atkarolva_kulonleges_eletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e37ac34f-b44c-4f15-a14e-17b0988474ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d2e840-7445-42cf-8533-7718282c1966","keywords":null,"link":"/360/201950_film__atkarolva_kulonleges_eletek","timestamp":"2019. december. 16. 12:00","title":"Vincent Cassel autista fiatalokon segít az év egyik leghumánusabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c","c_author":"Kazar","category":"brandcontent","description":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább kombinációk kezdik felváltani az eddigi szeriőzebb, sokszor talán kényelmetlennek mondható ruhadarabokat. Egy stylisttal és egy prémium divatmárka marketingvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan lett a kiskosztümből farmernadrág. ","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább...","id":"20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea5275-5355-4619-bbde-1fa600fb2338","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","timestamp":"2019. december. 16. 11:32","title":"Irodai divat – mi lett veled kiskosztüm?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063584b6-50ce-4806-bfcf-1bfaf198c6c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az X-Faktor 2019-es évadának győztese Ruszó Tibi lett. A versenyzőknek öt héten át tartó kemény küzdelemben kellett bizonyítaniuk, hogy ők a legjobbak. Végül ByeAlex mentoráltja szerezte meg a végső győzelmet. ","shortLead":"Az X-Faktor 2019-es évadának győztese Ruszó Tibi lett. A versenyzőknek öt héten át tartó kemény küzdelemben kellett...","id":"20191215_Megvan_az_XFaktor_2019_gyoztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=063584b6-50ce-4806-bfcf-1bfaf198c6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02524319-3dd8-4dd6-abcd-5c760de7d0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Megvan_az_XFaktor_2019_gyoztese","timestamp":"2019. december. 15. 08:07","title":"Megvan az X-Faktor 2019 győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f748-7c7c-4ead-b8ec-84007fc9ed89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verekedés a bombariadó után – többen megsérültek, egy embert kórházba kellett vinni egy félbe szakadt koncert után Szombathelyen - hangzott el az RTL Híradóban.","shortLead":"Verekedés a bombariadó után – többen megsérültek, egy embert kórházba kellett vinni egy félbe szakadt koncert után...","id":"20191215_Bombariado_vege_lett_a_koncertnek_az_utcan_verekedni_kezdett_a_kozonseg_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f748-7c7c-4ead-b8ec-84007fc9ed89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cec582d-ed01-41de-a35e-1dc376b6d57e","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Bombariado_vege_lett_a_koncertnek_az_utcan_verekedni_kezdett_a_kozonseg_Szombathelyen","timestamp":"2019. december. 15. 20:20","title":"Bombariadó miatt vége lett a koncertnek, az utcán verekedni kezdett a közönség Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klipet is készítettek a dalhoz.","shortLead":"Klipet is készítettek a dalhoz.","id":"20191215_Kulka_Janos_ujra_enekel_raadasul_Koncz_Zsuzsaval__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40413abf-f992-436a-a130-a45c1f1de0ff","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Kulka_Janos_ujra_enekel_raadasul_Koncz_Zsuzsaval__video","timestamp":"2019. december. 15. 13:50","title":"Kulka János újra énekel, ráadásul Koncz Zsuzsával - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke. Morales azért menekült külföldre, mert az ellenzék és a nemzetközi szervezetek képviselői szerint a politikus súlyos csalások révén diadalmaskodott az elnökválasztáson. ","shortLead":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine...","id":"20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1b3d5-5b6d-4866-a037-d01cfd862f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","timestamp":"2019. december. 15. 08:31","title":"Le akarják tartóztatni a bolíviai exelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezés csökkenése gyors és drámai hatással van az ember egészségére, valamint az elhalálozás csökkenésére - derül ki a Nemzetközi Légzőszervi Társaságok Fórumának (FIRS) új tanulmányából.","shortLead":"A légszennyezés csökkenése gyors és drámai hatással van az ember egészségére, valamint az elhalálozás csökkenésére...","id":"20191214_legszennyezes_csokkenese_egeszseges_levego_elhalalozas_firs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f3f356-cb7a-42c9-9e9f-213a8ad77325","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_legszennyezes_csokkenese_egeszseges_levego_elhalalozas_firs","timestamp":"2019. december. 14. 18:03","title":"Drámai hatással van az ember egészségére, ha megpiszkálják kicsit a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]