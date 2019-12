Megváltozik januártól a Billboard 200-as lista tartalma. Ezt az összeállítást hetente adja ki az Egyesült Államokban a Billborad magazin, és a legnépszerűbb zenei albumokat és az úgynevezett középlemezeket rangsorolja. Január elején újabb osztályozási szempont érkezik: azt is figyelembe veszik, hogy hányszor streameltek egy zenés videót a YouTube-on vagy egyéb zenestreaming szolgáltatásnál.

A Billboardnál is felismerték, hogy változik az a mód, ahogyan az emberek elérik kedvenc zenéiket. Önmagában a zenei streaminget már jó pár éve figyelik a Billboardnál, és például a kislemez-listánál, a Billboard Hot 100-nál és más dalspecifikus listáknál már évek óta figyelembe veszik a YouTube-os megnézések számát is. Ez azonban egyedi dalokra vonatkozott, és csak most kerül be az albumok listájába is.

© Billboard

Eltérően a dalok listázásától, amelyekbe a felhasználók által készített videók is beszámítottak, a Billboard 200-as albumlistáknál csak a jogtulajdonosok által feltöltött, hivatalosan engedélyezett videotartalmakat veszik figyelembe. A YouTube mellett egyébként az Apple Music, a Spotify, a Tidal és a Vevo hivatalos videotartalmait is belefoglalják az albumlista számításaiba. A zenerajongók 2020. január 18-tól férhetnek hozzá az első olyan Billboard albumlistához, amely már a videók adatait is tartalmazza a január 3–9-i időszakra.

Lyor Cohen, a YouTube globális zenei vezetője „nagyon fontos pillanatnak tekinti a változások bevezetését, ugyanis pontosabban fogja visszaadni a lista azt, amit az emberek hallgatnak”. Azt is hozzátette, hogy bizonyos műfajok, mint például a latin, a hip-hop és az elektronikus zene, amelyek következetesen dominálnak a YouTube-listákon, most megfelelő elismerést kapnak népszerűségük miatt. Összességében nagyon hálásak a Billboardnak és a zenei üzletágnak ezért a döntésért.

