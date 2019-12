Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány és ellenzéki pártok közös \"országmentő\" bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki Liga vezetője vasárnap az újabb olaszországi pénzintézet, a Popolare di Bari bank csődbejelentése után.","shortLead":"A kormány és ellenzéki pártok közös \"országmentő\" bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki...","id":"20191215_Salvini_szerint_csak_a_nemzeti_osszefogas_mentheti_meg_hazajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603a01a8-3c98-4fbb-a343-50a07a230e02","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Salvini_szerint_csak_a_nemzeti_osszefogas_mentheti_meg_hazajat","timestamp":"2019. december. 15. 17:34","title":"Salvini szerint csak a nemzeti összefogás mentheti meg hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","shortLead":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","id":"20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a904417c-8ebf-43e2-b4f6-c3d3f3f63bae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","timestamp":"2019. december. 16. 05:13","title":"Hamarosan megszűnik a kedvezményes áfa, megnőtt a lakásvásárlók fizetési kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró malajziai futamon összetettbeli riválisa műszaki hiba miatt nem szerzett pontot, a magyar versenyző pedig ötödik lett.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró...","id":"20191215_Michelisz_Norbert_vilagkupagyoztes_a_WTCRben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c888-852c-47b4-aef8-70ba1d4e734b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Michelisz_Norbert_vilagkupagyoztes_a_WTCRben","timestamp":"2019. december. 15. 14:41","title":"Michelisz Norbert világkupa-győztes a WTCR-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","shortLead":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","id":"20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03914745-90b9-4296-9ad5-9a02fb01c6ec","keywords":null,"link":"/sport/20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","timestamp":"2019. december. 14. 17:30","title":"Mohamed Szalah második Puskás-díjára hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3d1d5-dbc8-4333-88de-709773d367be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 1945-ös atombomba-támadást túlélő épületek egy részének lebontásáról döntött egy hirosimai bizottság, miután az érintett ingatlanok elöregedtek és fennáll a kockázata, hogy összeomlanak egy nagy erejű földrengés esetén.","shortLead":"Az 1945-ös atombomba-támadást túlélő épületek egy részének lebontásáról döntött egy hirosimai bizottság, miután...","id":"20191216_Lebontanak_tobb_epuletet_Hirosimaban_amelyek_tuleltek_az_atomtamadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3d1d5-dbc8-4333-88de-709773d367be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c756702-aa9e-4088-a8af-44418cdf64f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Lebontanak_tobb_epuletet_Hirosimaban_amelyek_tuleltek_az_atomtamadast","timestamp":"2019. december. 16. 11:32","title":"Hirosimában lebontanak több épületet, amelyek túlélték az atomtámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségre vasárnap érkezett bejelentés, hogy a Tolna megyei Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik, az egyikük rálőtt a másikra.","shortLead":"A rendőrségre vasárnap érkezett bejelentés, hogy a Tolna megyei Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik...","id":"20191216_Gyerekei_latogatasa_kozben_verte_meg_feleseget_es_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5cd291-78d0-4084-a3d6-6012e3429ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Gyerekei_latogatasa_kozben_verte_meg_feleseget_es_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 14:25","title":"Gyerekei látogatása közben verte meg feleségét és kezdett lövöldözni egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető dolgokat az amerikai elnök.","shortLead":"A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető...","id":"20191216_32_valotlan_allitast_tesz_naponta_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbea11a-94da-46f8-afa7-362c3b4eab69","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_32_valotlan_allitast_tesz_naponta_Donald_Trump","timestamp":"2019. december. 16. 15:06","title":"32 valótlan állítást tesz naponta Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem biztosak benne, hogy pontosan mire is használták őket.","shortLead":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem...","id":"20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed28d55-cf94-4db0-a3dd-678b4e2d2d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. december. 14. 18:46","title":"8500 éves emberi fogakat fedeztek fel Törökországban, de nem értik, milyen funkciójuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]