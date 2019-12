Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.","shortLead":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek...","id":"20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c274a1e9-2a60-4932-8194-5e4fabc68525","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","timestamp":"2019. december. 15. 16:18","title":"Megjött a friss időjárás-előrejelzés a jövő hétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262fe222-10c8-4a43-9784-9fdc18501abb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PewDiePie néven ismertté vált svéd Felix Kjellberg 10 év után úgy döntött, szünetet tart a YouTube-csatornáján. Előtte viszont a platform új, zaklatás elleni szabályzatát kritizálta.","shortLead":"A PewDiePie néven ismertté vált svéd Felix Kjellberg 10 év után úgy döntött, szünetet tart a YouTube-csatornáján...","id":"20191216_pewdiepie_youtube_csatorna_felix_kjellberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262fe222-10c8-4a43-9784-9fdc18501abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f349a77-365f-41e9-9814-7486e2570575","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_pewdiepie_youtube_csatorna_felix_kjellberg","timestamp":"2019. december. 16. 11:33","title":"Elfáradt PewDiePie, határozatlan időre visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban hajtó autós kapta. ","shortLead":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban...","id":"20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6bec3c-ba32-4608-93a6-81ab906b3c2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","timestamp":"2019. december. 16. 12:28","title":"Kamerás civil autókból razziáztak megint a rendőrök, repkedtek a bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Miniszterelnökség elárulta, miért nem kapcsolják le a világítást az új stadionban.\r

","shortLead":"A Miniszterelnökség elárulta, miért nem kapcsolják le a világítást az új stadionban.\r

","id":"20191216_Annyira_buszke_a_kormany_a_Puskas_Arenara_hogy_ejjelnappal_kivilagitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85361fff-b9b8-40c3-9bab-ac3a5e39b26a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191216_Annyira_buszke_a_kormany_a_Puskas_Arenara_hogy_ejjelnappal_kivilagitja","timestamp":"2019. december. 16. 05:54","title":"Annyira büszke a kormány a Puskás Arénára, hogy éjjel-nappal világítania kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd451e6-02df-49c3-867c-bc7a39598f4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a demencia lehetséges gyógymódjait kutatják, egyre több olyan tényezőről derül ki, hogy hozzájárul a súlyos szellemi leépüléshez, amire senki sem gondolt. ","shortLead":"Miközben a demencia lehetséges gyógymódjait kutatják, egyre több olyan tényezőről derül ki, hogy hozzájárul a súlyos...","id":"201950_nagyothallas_es_demencia_rizikos_hangok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd451e6-02df-49c3-867c-bc7a39598f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f3d6c9-3ae3-4077-b384-19a4ddcf2dc2","keywords":null,"link":"/360/201950_nagyothallas_es_demencia_rizikos_hangok","timestamp":"2019. december. 15. 16:30","title":"Komoly veszély leselkedik a középkorúakra, akik nem kezeltetik a rossz hallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4648954-b147-4cd6-88da-e31ec246940b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a legnagyobb sebességet, amivel még biztonságosan megoldja a feladatot az új Volkswagen.","shortLead":"Mutatjuk a legnagyobb sebességet, amivel még biztonságosan megoldja a feladatot az új Volkswagen.","id":"20191217_javorszarvas_teszt_igy_teljesit_az_uj_vw_passat_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4648954-b147-4cd6-88da-e31ec246940b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abcf80-5281-4034-add2-3c950aa08395","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_javorszarvas_teszt_igy_teljesit_az_uj_vw_passat_kombi","timestamp":"2019. december. 17. 11:21","title":"Jávorszarvasteszt: így teljesít az új VW Passat kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","shortLead":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","id":"20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547ac91-b399-4db3-a81b-94fe171c1f10","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","timestamp":"2019. december. 16. 06:18","title":"Eszenyi Enikőt performansszal figyelmeztették a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]