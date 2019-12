Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15 millió eurót is lefoglaltak.\r

","shortLead":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15...","id":"20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f66b8-277c-4dbe-b9e3-1cf339f1e0aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","timestamp":"2019. december. 19. 12:35","title":"Lecsaptak a rendőrök a világ legerősebb maffiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ab8ad-f693-42b3-a9e2-173600ae16cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó fának csapódott, a sofőr a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Egy autó fának csapódott, a sofőr a helyszínen életét vesztette.","id":"20191217_Halalos_baleset_tortent_Kunszentmartonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ab8ad-f693-42b3-a9e2-173600ae16cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f7f52-12e2-4806-9107-676c74cbcc78","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Halalos_baleset_tortent_Kunszentmartonnal","timestamp":"2019. december. 17. 20:38","title":"Halálos baleset történt Kunszentmártonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7246cc3-9e06-4ddd-9785-8ce1bf63bea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin Kremlben található számítógépén még mindig a Windows XP fut, annak ellenére, hogy a Microsoft már évek óta nem támogatja az operációs rendszert.","shortLead":"Vlagyimir Putyin Kremlben található számítógépén még mindig a Windows XP fut, annak ellenére, hogy a Microsoft már évek...","id":"20191218_vlagyimir_putyin_szamitogepe_windows_xp_operacios_rendszer_kreml","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7246cc3-9e06-4ddd-9785-8ce1bf63bea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baac40f-de97-4e19-ac9e-3438de98106d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_vlagyimir_putyin_szamitogepe_windows_xp_operacios_rendszer_kreml","timestamp":"2019. december. 18. 10:33","title":"Lefotózták Vlagyimir Putyin íróasztalát, meglepő dolgot találtak a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","id":"20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfc3b89-0ed9-4655-93a5-0f27b74d7696","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 18. 10:43","title":"Nagy leépítés jön Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","shortLead":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","id":"20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfffa45-593d-4103-9aa0-89d9fd0945b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","timestamp":"2019. december. 17. 20:48","title":"Behajtott egy kisteherautó egy áruházba, tizenegyen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva is megnézhetjük a szóban forgó klipet. Éppen ebben segít az alábbi szolgáltatás.","shortLead":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva...","id":"20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e8d333-ebfe-49ba-8a7e-e16c3744ddfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","timestamp":"2019. december. 19. 08:03","title":"Ne hagyja ki ezt az oldalt, nagyon jól jöhet a YouTube-videókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha túlzásba visszük az ajándékozást. ","shortLead":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha...","id":"20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330bed47-2933-4381-9a0e-5111bec0655c","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Ne halmozza el ajándékokkal a gyerekét, különben egy életre megemlegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]