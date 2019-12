Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségi okokra hivatkozva döntött így az Újszínház zaklatással megvádolt színésze, miután az ügyben lezárták a vizsgálatot.","shortLead":"Egészségi okokra hivatkozva döntött így az Újszínház zaklatással megvádolt színésze, miután az ügyben lezárták...","id":"20191220_Mihalyi_Gyozo_visszaadja_a_foszerepeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059c84e-edc0-46f9-b129-43ca7d4dcaa5","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Mihalyi_Gyozo_visszaadja_a_foszerepeit","timestamp":"2019. december. 20. 09:09","title":"Mihályi Győző visszaadja a főszerepeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Régi tweet került elő az amerikai elnök fiától, aminek finoman szólva nem tett jót az idő.","shortLead":"Régi tweet került elő az amerikai elnök fiától, aminek finoman szólva nem tett jót az idő.","id":"20191219_Donald_Trump_Jr_harom_eve_meg_jot_szorakozott_az_Impeachmenten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a2d7f1-1d7a-47cf-83b1-5aa1e00eb8e9","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Donald_Trump_Jr_harom_eve_meg_jot_szorakozott_az_Impeachmenten","timestamp":"2019. december. 19. 14:26","title":"Trump fia három éve még jót szórakozott az alkotmányos vádemelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is. A városvezető közösségi oldalán most azt írta, arra kéri kollégáit, vizsgálják meg, hogyan tud a Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve segítséget nyújtani azoknak, akik önhibájukon kívül, szociális helyzetük miatt kerülnének a törvénymódosítás miatt lehetetlen helyzetbe.","shortLead":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely...","id":"20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f98c3e-c0f8-4df3-bd74-cdf6e8a0b9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","timestamp":"2019. december. 19. 11:37","title":"Karácsony bejelentette, Budapest segíthet azoknak, akik az új tb-törvény után nehéz helyzetbe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter egy videójában arról beszélt, hogy listázni kellene azokat a bírókat, akik pártérdekekből vállalhatatlan ítéleteket hoznak.","shortLead":"Márki-Zay Péter egy videójában arról beszélt, hogy listázni kellene azokat a bírókat, akik pártérdekekből...","id":"20191220_A_Helsinki_Bizottsag_MarkiZay_terverol_Utoljara_a_kurucinfo_listazott_birokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756013ca-33c2-4889-9807-0fd1879fe618","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_A_Helsinki_Bizottsag_MarkiZay_terverol_Utoljara_a_kurucinfo_listazott_birokat","timestamp":"2019. december. 20. 11:42","title":"A Helsinki Bizottság Márki-Zay tervéről: Elfogadhatatlan a bírók listázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f33701b-6999-47bd-9d83-cbaa57249553","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191219_Adventi_mesenaptar__december_19_a_dovrei_macska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f33701b-6999-47bd-9d83-cbaa57249553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3402ea21-c1c8-4928-8c82-89cdb9e7eaa9","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Adventi_mesenaptar__december_19_a_dovrei_macska","timestamp":"2019. december. 19. 08:04","title":"Adventi mesenaptár – december 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5ac765-92d4-4b18-9660-ab4d7fe89932","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kallos Bea egy beduin közösség mindennapjait bemutató képsorozatával, társadalom-közösség kategóriában nyerte el az első helyet.","shortLead":"Kallos Bea egy beduin közösség mindennapjait bemutató képsorozatával, társadalom-közösség kategóriában nyerte el...","id":"20191219_Magyar_fotos_nyert_Izrael_legrangosabb_fotos_versenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5ac765-92d4-4b18-9660-ab4d7fe89932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4e7c34-f041-4a86-aee4-9e0226d98e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Magyar_fotos_nyert_Izrael_legrangosabb_fotos_versenyen","timestamp":"2019. december. 19. 22:01","title":"Magyar fotós nyert Izrael legrangosabb fotós versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új verzió.","shortLead":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új...","id":"20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf428d3-0881-4531-930b-b1f0ecf4eb43","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Nem lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Ne engedje az Európai Bizottság, hogy a kormány adminisztratív trükkökkel vágja el Budapestet olyan forrásoktól, amelyek járnak neki, miközben a kormányzat kezében levő pénzt korrupt módon, nem hatékonyan használják fel – állítása szerint ez a célja Jávor Benedeknek, akit Karácsony Gergely a fővárost képviselő brüsszeli iroda vezetőjének kért fel a napokban. A politikussal arról is beszélgettünk, a városvezetésnek milyen eszközei lehetnek akkor, ha a kormány tovább szűkíti az anyagi lehetőségeit.","shortLead":"Ne engedje az Európai Bizottság, hogy a kormány adminisztratív trükkökkel vágja el Budapestet olyan forrásoktól...","id":"20191220_javor_benedek_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93866e56-20c1-4eda-98e9-fc63c06c3957","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_javor_benedek_interju","timestamp":"2019. december. 20. 06:30","title":"Jávor Benedek: A kormány célja a főváros megfosztása az uniós pénzektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]