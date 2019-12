Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","id":"20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbe51d-255e-43a0-b13b-672f875e6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","timestamp":"2019. december. 19. 21:41","title":"Kinevezték az új kormányszóvivőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2","c_author":"Oroszi Babett-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült Seres Máriához és köréhez köthetők. A szervezetek többek között domain-használóként vannak jelen több weblapnál, a tartalmat viszont nem feltétlenül ők gyártják. A honlapok anyagaira épülő Facebook-oldalak összességében többszázezer lájkolót érhetnek el, ami politikai kampányokban is kifejezetten jól jöhet.","shortLead":"Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült...","id":"20191219_kamupartok_kamuoldalak_seres_maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e130ea9-94b5-403c-851d-e3c1ccf16556","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_kamupartok_kamuoldalak_seres_maria","timestamp":"2019. december. 19. 06:30","title":"Kamupártok után kamuoldalak körül találtuk meg Seres Máriáékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán azzal próbál gyógyulni?","shortLead":"Talán azzal próbál gyógyulni?","id":"20191219_orban_viktor_facebook_poszt_recept_levai_aniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce606965-f6cf-4ace-80dc-3710de0554b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_orban_viktor_facebook_poszt_recept_levai_aniko","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"Borkrémlevesről posztolt a beteg Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatéves fiú négy hónappal a baleset után újra beszél, és mozgatni tudja a végtagjait is.","shortLead":"A hatéves fiú négy hónappal a baleset után újra beszél, és mozgatni tudja a végtagjait is.","id":"20191219_Ujra_tud_beszelni_a_Tate_Modernrol_lelokott_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cc4a9c-186a-4b8e-ae1e-09bd3639435e","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ujra_tud_beszelni_a_Tate_Modernrol_lelokott_kisfiu","timestamp":"2019. december. 19. 12:59","title":"Újra tud beszélni a Tate Modernről lelökött kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d087a6f-1fdf-405a-b9db-cbb1b8eb79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak iPhone-on használható, de már többek figyelmét felkeltette a Nexit nevű navigációs app, amely csak a lényeget mutatja, emellett spórolni is segít.","shortLead":"Egyelőre csak iPhone-on használható, de már többek figyelmét felkeltette a Nexit nevű navigációs app, amely csak...","id":"20191218_google_terkep_maps_waze_terkepszolgaltatas_navigacios_app_szoftver_alkalmazas_nexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d087a6f-1fdf-405a-b9db-cbb1b8eb79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab6da9-e7c8-40ab-9143-e4857473742e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_google_terkep_maps_waze_terkepszolgaltatas_navigacios_app_szoftver_alkalmazas_nexit","timestamp":"2019. december. 18. 17:03","title":"Ez a térkép egy funkció miatt máris jobbnak tűnik a Mapsnél és a Waze-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd10afbf-5d1a-41a2-b9ee-fa5fd6fd228f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Átrendezte zászlóshajó vállalkozását, a Somogyi Elektronic Kft.-t Győr milliárdos üzletemberének családi holdingja. \r

\r

","shortLead":"Átrendezte zászlóshajó vállalkozását, a Somogyi Elektronic Kft.-t Győr milliárdos üzletemberének családi holdingja. \r

\r

","id":"201951_sing_real_estate_borkaiek_uzleti_koreben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd10afbf-5d1a-41a2-b9ee-fa5fd6fd228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b40c4-ae46-4e3b-a783-cdfab45308d2","keywords":null,"link":"/360/201951_sing_real_estate_borkaiek_uzleti_koreben","timestamp":"2019. december. 19. 12:00","title":"Átrendeződés Borkaiék üzleti körében, raktározásban mozgolódnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ez az Uber bérautókkal és professzionális sofőrökkel működő szolgáltatása.","shortLead":"Ez az Uber bérautókkal és professzionális sofőrökkel működő szolgáltatása.","id":"20191219_Betiltottak_Nemetorszagban_az_Uber_fuvarkozvetito_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1aeb29-3bf8-4eb3-8de7-ddda11481248","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Betiltottak_Nemetorszagban_az_Uber_fuvarkozvetito_ceget","timestamp":"2019. december. 19. 17:22","title":"Betiltották Németországban az UberX nevű szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző Orbán-kormány Miniszterelnökségét vezető miniszter szerint elsősorban a fiatalokat kell megszólítaniuk.","shortLead":"Az előző Orbán-kormány Miniszterelnökségét vezető miniszter szerint elsősorban a fiatalokat kell megszólítaniuk.","id":"20191218_Lazar_Janos_Valtozasokra_van_szukseg_a_Fideszben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09e0054-d5f6-48d2-828b-f0318d9fc8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Lazar_Janos_Valtozasokra_van_szukseg_a_Fideszben","timestamp":"2019. december. 18. 16:54","title":"Lázár János: Változásokra van szükség a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]