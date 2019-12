Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették be a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették...","id":"20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b5deb4-bb25-413a-8aa7-f2c6622dfbb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","timestamp":"2019. december. 22. 11:13","title":"Tovább szedi áldozatait Szamoán a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester-helyettes állítja: Máté Gábor marad a Katona igazgatója, az Újszínházat viszont vizsgálják.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes állítja: Máté Gábor marad a Katona igazgatója, az Újszínházat viszont vizsgálják.","id":"20191223_Gy_Nemeth_Erzsebet_Dorner_Gyorgy_amokfutast_rendez_a_zaklatasi_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f69e22-c7e3-4213-b11e-53360c50b115","keywords":null,"link":"/kultura/20191223_Gy_Nemeth_Erzsebet_Dorner_Gyorgy_amokfutast_rendez_a_zaklatasi_ugyben","timestamp":"2019. december. 23. 07:17","title":"Gy. Németh Erzsébet: Dörner György ámokfutást rendez a zaklatási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d6abce-d455-4cc3-9cda-57dbeb7b0b25","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két újabb epizód készül a sorozathoz.","shortLead":"Két újabb epizód készül a sorozathoz.","id":"20191223_Tom_Cruise_nem_all_le_jon_az_uj_Mission_Impossible","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d6abce-d455-4cc3-9cda-57dbeb7b0b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f522b03-80d2-46cf-8678-828b52b3ef95","keywords":null,"link":"/kultura/20191223_Tom_Cruise_nem_all_le_jon_az_uj_Mission_Impossible","timestamp":"2019. december. 23. 11:13","title":"Tom Cruise nem áll le, jön az új Mission: Impossible","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","shortLead":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","id":"20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397aba7-4db1-489b-b10c-c73fd9d2c468","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","timestamp":"2019. december. 23. 14:32","title":"Külföldi zsebtolvajokat fogtak el a budapesti karácsonyi vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibizai videóba belebukott osztrák politikus a Clash of Clans megszállotja volt a német sajtóban most felbukkant hírek szerint.","shortLead":"Az ibizai videóba belebukott osztrák politikus a Clash of Clans megszállotja volt a német sajtóban most felbukkant...","id":"20191223_heinz_christian_strache_ibiza_video_clash_of_clans_netes_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb05448-22ec-4f2e-b471-cc85d85b6d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_heinz_christian_strache_ibiza_video_clash_of_clans_netes_jatek","timestamp":"2019. december. 23. 16:30","title":"Egy új vád szerint Strache netes játékra költötte a pártja pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","shortLead":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","id":"20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d3426-019c-4e6e-ab08-c356b4c52d21","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","timestamp":"2019. december. 23. 10:30","title":"Donald Trump: Soha nem értettem a szeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b38439-1481-4f3b-914b-a8e3c3a0ffc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dennis Muilenburg 1985-óta dolgozott az amerikai repülőgépgyártónál.\r

","shortLead":"Dennis Muilenburg 1985-óta dolgozott az amerikai repülőgépgyártónál.\r

","id":"20191223_Lemondott_a_Boeing_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b38439-1481-4f3b-914b-a8e3c3a0ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090cdc98-cb5e-4972-8853-9ace0bd9d063","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Lemondott_a_Boeing_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. december. 23. 16:50","title":"Lemondott a Boeing vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A szezon végéig biztosan Hansi Flick marad a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője.","shortLead":" A szezon végéig biztosan Hansi Flick marad a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője.","id":"20191222_Ev_vegeig_biztosan_Flick_marad_a_Bayern_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240af72b-3f7b-4a39-b1a4-1f0b930d44e1","keywords":null,"link":"/sport/20191222_Ev_vegeig_biztosan_Flick_marad_a_Bayern_edzoje","timestamp":"2019. december. 22. 17:18","title":"Év végéig biztosan Flick marad a Bayern edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]