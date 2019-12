Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós” kistestvérét.

A The Verge a kínai Weibo és az Ice Universe Twitter-oldalán terjedő új képekre hivatkozva arról számol be, hogy a dél-koreai gyártó egy kagylótelefont fejleszthet, amely valószínűleg az új Galaxy Fold (olcsóbb verziója) lesz. Az eszköz hasonló, mint a Motorola ugyanilyen készüléke, a néhány hete bemutatott, de csak jövőre kapható Razrre, ugyanis ez sem oldalirányban nyílik.

© Twitter/@UniverseIce

© Twitter/@UniverseIce

© Twitter/@UniverseIce

© Twitter/@UniverseIce

Októberben maga a Samsung tett elérhetővé egy új összehajtható telefonról készült koncepcióképeket, illetve egy támogatói is oldalt is fejlesztettek hozzá, de az nem sokkal később elérhetetlenné vált. A két ügy között lehet összefüggés, hiszen a képek bemutatója óta eltelt idő alatt a Samsung legyárthatott egy prototípust az új Foldból, amelyet aztán valaki lefényképezett, a fotókat pedig feltöltötte az internetre.

A Bloomberg egy márciusi cikke szerint a Samsung egy olcsóbb Foldot is szeretne kiadni, hiszen az időközben Magyarországra is megérkezett mobilt brutális árcédulával kínálják. A gazdasági lap forrásai azt valószínűsítették, hogy az új Fold 845 dollár környékén, vagyis nagyjából 250 ezer forintért kerülhet a polcakra, ami már a kevésbé tehetősek számára is vonzóbb kategória. Más kérdés persze, hogy milyen hardvert kap ezért a vásárló.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.