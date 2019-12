Néhány évvel ezelőtt már tanúi lehettünk annak, hogyan válnak a mindennapok részévé az okostelefonok, s most ilyesmit tapasztalhatunk a viselhető eszközöket illetően is. A Canalys piackutató cég ezeket az eszközöket tette górcső alá, és vizsgálta a piaci részesedésükkel kapcsolatos adatokat 2019. harmadik negyedévére vonatkozóan. Az eredmények nem hazudtolták meg a várakozásokat: a legnagyobb piaci részesedés ezen a területen – az itthon is egyre nagyobb erőkkel nyomuló – Xiaomié, elsősorban az elég olcsó Mi Band okoskarpántjai miatt.

A kínai cég a harmadik negyedévben a viselhető eszközök piacának 27 százalékát fedte le, ez 12,2 millió eszköz eladását jelentette. Ez 74 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A Mi Band márkán kívül a siker másik megalapozója a Xiaomi jól ismert üzletpolitikája: jó eszközöket adnak megfizethető áron.

[Mi Band 4-teszt: 11 ezerbe kerül a Xiaomi okossága, ami csuklóból elárul rólunk sok mindent]

A lista második helyén az Apple áll 15 százalékos piaci részesedéssel. Eladásainak 60 százalékát ezúttal az ötödik generációs Apple Watch tette ki. Piaci sikeréhez az is hozzájárulhatott, hogy az Apple Watch Series 5 megjelenésekor csökkentették az Apple Watch Series 3 árát. A cupertinóiak 2017 második negyedéve óta most érték el a legnagyobb növekedést (a megelőző év hasonló időszakát véve alapul).

© Canalys

Az Apple-t a Huawei követi 5,9 millió darab viselhető eszköz eladásával – ez a piac 13 százalékát jelenti számára. A növekvő kínai eladásoknak köszönhetően 243 százalékos éves növekedést sikerült elérnie a vállalatnak. A Fitbité jelenleg a piac 8 százaléka, és az egyetlen olyan gyártóról van szó, amelyiknél nincs növekedés az előző évhez képest. A Samsungnak csak az ötödik hely maradt, annak ellenére, hogy az ázsiai vásárlók kedvezően fogadták a Galaxy Fitet.

Ami a régiónkénti jelenlétet illeti? Az amerikai piacot az Apple uralja, ezzel szemben az ázsiai és csendes-óceáni térségben a Xiaomi, a Samsung és a Fitbit termékeit veszik a legszívesebben.

