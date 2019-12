Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik nemzetközi versenyen magyarokat is díjaztak.","shortLead":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik...","id":"20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a92d5-3ce2-4ffb-8f28-2c500b2cf711","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","timestamp":"2019. december. 04. 14:03","title":"Díjat nyertek magyar mikrobiológusok a baktériumból készült festményeikkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös polgármester-jelöltjét. A jelölt a szerződések átvizsgálását és elszámoltatást ígér.","shortLead":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös...","id":"20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038ce96b-0ca3-4159-9e7e-fba5723ba3be","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Pollreisz Balázs ellenzéki jelölt: Győr tele van mocsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e132e1aa-986a-406c-8916-9afc2325d4d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezetője szerint a javaslatot beterjesztő ellenzéki képviselő, Titus Corlatean a román-magyar békés együttélés kárára szeretne politikai tőkét kovácsolni magának.","shortLead":"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezetője szerint a javaslatot beterjesztő ellenzéki képviselő, Titus...","id":"20191203_unnep_trianon_romania_rmdsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e132e1aa-986a-406c-8916-9afc2325d4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b25a31-c173-4dd2-921d-3d1349146bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_unnep_trianon_romania_rmdsz","timestamp":"2019. december. 03. 16:50","title":"Ünneppé nyilváníthatják Romániában a trianoni szerződés aláírásának a napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről Mark Zuckerberg.","shortLead":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről...","id":"20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f7c5-ea11-4a8b-b4dc-708536ed4dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","timestamp":"2019. december. 04. 12:03","title":"Mark Zuckerberg: Nem a hazudozó politikusokkal van a baj, hanem a hiszékeny emberekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccf703-4d5c-45e0-9e40-0125cd2a919e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közpénzzel tömik a Fideszben különutasnak számító Lázár János választókörzetében működő, KESMA-tól független médiáját is.","shortLead":"Közpénzzel tömik a Fideszben különutasnak számító Lázár János választókörzetében működő, KESMA-tól független médiáját...","id":"20191204_Lazar_fuggetlen_mediajat_is_kozpenzbol_turbozzak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eccf703-4d5c-45e0-9e40-0125cd2a919e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec7c2f2-1521-480f-b79d-484507f134b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Lazar_fuggetlen_mediajat_is_kozpenzbol_turbozzak_fel","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Furcsán kapta meg a közpénzes megbízást Lázár „független médiája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még nem tudni, mikor debütálhat a Samsung Galaxy Fold 2, két fotó már előkerült a belsejében kerülő akkumulátorokról.","shortLead":"Bár még nem tudni, mikor debütálhat a Samsung Galaxy Fold 2, két fotó már előkerült a belsejében kerülő...","id":"20191203_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf9920f-4cda-4ac6-b813-df639769499b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2019. december. 03. 11:33","title":"Kiderült egy fontos részlet a Samsung Galaxy Fold 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemben csempéket gyártottak, tűz ütött ki, majd robbanás történt.","shortLead":"Az üzemben csempéket gyártottak, tűz ütött ki, majd robbanás történt.","id":"20191204_szudan_robbanas_gyar_uzem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc19e1b-b7ee-4584-a54d-89a97deb7014","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_szudan_robbanas_gyar_uzem","timestamp":"2019. december. 04. 07:15","title":"23 ember halt meg egy üzemi balesetben Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","shortLead":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","id":"20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96d5d8-1f29-45ea-a958-aff65953588a","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","timestamp":"2019. december. 04. 11:18","title":"Baby Yodát annyira imádja az internet, hogy már altatót is énekelnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]