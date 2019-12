Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megközelíti a benzin ára a 400 forintos lélektani határt.","shortLead":"Megközelíti a benzin ára a 400 forintos lélektani határt.","id":"20191230_Kemeny_uzemanyag_aremelessel_indul_az_ujev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1731b75-54b0-40b8-9bcd-ceefc726ede6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Kemeny_uzemanyag_aremelessel_indul_az_ujev","timestamp":"2019. december. 30. 16:06","title":"Kemény benzináremeléssel indul az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a700dd9-254d-4c00-8c8d-329fda78b604","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között.","shortLead":"Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között.","id":"20191229_Fogolycsere_Ukrajna_es_a_szakadarok_kozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a700dd9-254d-4c00-8c8d-329fda78b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f674c8f1-66a3-48bf-ac9c-1cca7b8e9327","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Fogolycsere_Ukrajna_es_a_szakadarok_kozt","timestamp":"2019. december. 29. 18:19","title":"Fogolycsere Ukrajna és a szakadárok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d03c55-bcf6-4801-aa9d-b8c765e2bd27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy év elteltével hazatér Magyarországra a kétszeres válogatott Vécsei Bálint.","shortLead":"Négy év elteltével hazatér Magyarországra a kétszeres válogatott Vécsei Bálint.","id":"20191229_Ketszeres_valogatott_focistat_szerzodtetett_a_Fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d03c55-bcf6-4801-aa9d-b8c765e2bd27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e7204c-9290-48e8-8c26-ee05af4b2b70","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Ketszeres_valogatott_focistat_szerzodtetett_a_Fradi","timestamp":"2019. december. 29. 10:00","title":"Kétszeres válogatott focistát szerződtetett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt még itt-ott havazhat, de délutánra már napos - igaz, szeles - időnk lesz.","shortLead":"Délelőtt még itt-ott havazhat, de délutánra már napos - igaz, szeles - időnk lesz.","id":"20191229_Napsuteses_delutanra_keszuljon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b38a34-65c5-48fd-bbe0-805d583d3e87","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Napsuteses_delutanra_keszuljon","timestamp":"2019. december. 29. 09:25","title":"Napsütéses délutánra készüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2a0659-ceca-4b78-ad95-b2191cd917f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi sportélet fejlesztését segítik elő az ággyal, amelynek gyógyító erejét nem sikerült még kétséget kizáróan bizonyítani.","shortLead":"A helyi sportélet fejlesztését segítik elő az ággyal, amelynek gyógyító erejét nem sikerült még kétséget kizáróan...","id":"20191230_Unios_tamogatasbol_jutott_fenyagy_Felcsutra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2a0659-ceca-4b78-ad95-b2191cd917f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6c84b-0e84-4b7e-a00c-c901ca2b13bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Unios_tamogatasbol_jutott_fenyagy_Felcsutra","timestamp":"2019. december. 30. 17:46","title":"Uniós támogatásból jutott fényágy Felcsútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki kell irtani az antiszemitizmus ördögi sorscsapását - írta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren vasárnap délután, a New York államban egy rabbi otthonában elkövetett késeléses merényletre reagálva. ","shortLead":"Ki kell irtani az antiszemitizmus ördögi sorscsapását - írta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren vasárnap délután...","id":"20191229_Trump_hatarozottan_elitelte_a_szombat_esti_antiszemita_tamadast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb1c8f9-a256-47dd-a552-e1cb786b23da","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Trump_hatarozottan_elitelte_a_szombat_esti_antiszemita_tamadast","timestamp":"2019. december. 29. 21:51","title":"Trump határozottan elítélte a szombat esti antiszemita támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este. A jelenséget többen megörökítették.","shortLead":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este...","id":"20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4b2541-ab27-4c2a-85d7-9f7608961fc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","timestamp":"2019. december. 30. 09:03","title":"Nem UFO-inváziót láttunk karácsonykor, Elon Musk műholdjai \"száguldoztak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén minden huszadik vásárló külföldi volt a magyar lakáspiacon.","shortLead":"Idén minden huszadik vásárló külföldi volt a magyar lakáspiacon.","id":"20191229_ingatlanpiac_2020_lakasvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7ad7bb-f8e4-4e56-8c5e-74447351a619","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191229_ingatlanpiac_2020_lakasvasarlas","timestamp":"2019. december. 29. 11:40","title":"Fordulatot várnak az ingatlanpiacon 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]