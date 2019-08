A felmerült kockázatok ellenére is világszerte hódít a LED. A nagy-britanniai Leedsben például négy év alatt teljesen LED-alapúra állítják át a közvilágítást. Hatezer utcai lámpát már lecseréltek, további 86 ezer darab leváltása pedig szeptemberben indul. A város tavaly decemberben döntött a nagyberuházásról, amit mostanra sikerült még vonzóbbá alakítani: úgy tűnik, az eredetileg tervezett 25,4 millió font helyett 22,5 millióból is kijöhetnek. Így még rövidebb időn belül megtérülhet a beruházás, mellyel a városi közvilágítás éves költségét 4,8 millióról 1,4 millió fontra szorítják le. A takarékoskodás eredménye ráadásul nem csak a költségvetésben mutatkozik majd meg. Az, hogy jóval kevesebb elektromos áramot emészt fel a közvilágítás, hozzájárul ahhoz is, hogy Leeds 2030-tól karbonsemleges városként működhessen. Az indiai kormányzat eközben arra hirdetett programot, hogy a városoktól távolabb eső vidékeken napelemek szolgáltassák az energiát a közvilágításhoz. Az ottani igény nem elsősorban pénzügyi természetű, hanem a kisebb települések lakóinak biztonságérzetét szerették volna javítani. A helyi sajtó beszámolói szerint ugyanis sokan ki sem mernek lépni a házukból sötétedés után – mivel egyáltalán nincs közvilágítás. A kormány a 90 százalékát fedezi a napelemes oszlopok létesítésének, a település lakóinak nagyjából tízezer forintnyi összeget kell összedobniuk lámpánként. Ahol egy lámpa van annyira modern, hogy napelem szolgáljon áramforrásaként, ott az már alapvetés, hogy LED-es legyen. Már csak azért is, mert így kisebb panel is elég hozzá, hiszen energiatakarékos. A hagyományos elektromos hálózatba kötött közvilágítás és az otthoni lámpák esetében is éppen a takarékossággal szokás kampányolni a LED-re váltás – és ugyanígy a napelemek – mellett: a pénztárca kímélésén túl a világ hagyományosenergia-szükségletét is csökkentik, így a klímaváltozás lassításában is nagy szerepük lehet. BALOGH CSABA